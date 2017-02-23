Преступник Леонид Кравчук проговорился: киевским евреям нужен только безлюдный Донбасс

Тем, кто продолжают твердить о том, что «никакого фашизма в Украине нет», рекомендуется послушать заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука, граничащее с расовыми теориями одного известного ефрейтора.

Один из главных инициаторов развала СССР продолжает заниматься привычным делом, уже находясь на пенсии. Первый президент Незалежной, который еще пару лет назад уверял, что возьмет «гвинтивку» и лично пойдет очищать Донбасс от «сепаров», сегодня сбросил маску и признал: власть Украины интересует только территория востока. От местных жителей, которых Кравчук и за людей-то не считает, отец-основатель единой-неделимой, хочет избавиться.

Действительно, Украина давно уже показала, как относится к жителям Донбасса, отняв у них пенсии и зарплаты, устроив геноцид и продовольственную блокаду.

Сразу после переворота Киев начал реализовать любимый лозунг украинских нацистов «Чемодан-вокзал-Россия». Людей, не признавших революцию гидности, целенаправленно выдавливали с территории единой Украины. Киеву всегда был нужен пустой Донбасс с его ресурсами, но без слишком свободолюбивого и непокорного населения. На заседании СНБО летом 2014-го Парубий откровенно сказал: «Донбасс должен быть либо украинским, либо безлюдным», - переиначив старый лозунг нацистов Галиции.

Однако, все вышеперечисленные способы уничтожения соплеменников «нужного результата» так и не дали. На Донбассе все еще живут и работают (!) почти 6 миллионов жителей, которых первый президент теперь мечтает спихнуть России.

Леонид Кравчук заявил, что президент России Владимир Путин, подписав указ о признании паспортов Донецкой и Луганской Народных Республик, взял на себя ответственность за жителей ДНР и ЛНР.

«Этим фейковым актом Россия сказала, что она взяла к себе тех людей, которые живут в ЛНР, ДНР. Ну и пусть берет к себе. Собственно говоря, я лично не против, если она возьмет боевиков, наемников, у которых руки по локоть в крови. Пусть берет. Если она возьмет врагов и сепаратистов Украины, пускай забирает. Пусть они там занимаются сепаратизмом под Москвой. Для нас будет только облегчение… Но территория наша, и мы землю нашу не собираемся отдавать», — заявил патриарх украинской политики в эфире телеканала «112 Украина».

Чисто фашистское заявление, по сути напоминающее теории лидеров Третьего Рейха: Гитлер тоже хотел заполучить земли для «избранной нации». Закончил, он как известно, свои дни в бункере, да и Кравчуку земли понадобится метра два, не более – так считают адекватные украинцы. Тем более, что территории Донбасса нынешней «патриотичной» власти нужны только с одной целью: продать эти земли, а полученные средства переправить в оффшоры. Старый лис Кравчук дорогу знает: еще со времен сдачи СССР свою долю он положил в швейцарский банк, а на проценты с капитала купил в Альпах скромную «хатынку».

С другой стороны, если уж экс-президент недрогнувшей рукой раздает «Кемские волости», то почему бы Канаде или американской диаспоре не забрать к себе пассионарных рагулей с Кравчуком в придачу? Глядишь, и Украина бы свободно вздохнула…