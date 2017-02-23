Протесты на Майдане организовал Порошенко: чтобы нейтрализовать настоящий бунт

По меньшей мере, часть акций, которыя проходили в последние дни в Киеве под радикальными лозунгами, организована самой властью с целью нейтрализации настоящих протестов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Часть акций, которые проходят на Майдане, организованы властью.

Я вижу там людей, которые откровенно сотрудничают с властью, хотя говорят очень радикальные вещи.

Это делается для имитации протеста, чтобы на этом месте, учитывая 70 — 80 процентов антирейтинга власти, не возник настоящий протест. Часть этих групп явно работает на власть. Но при этом власть боится даже таких, организованных собственными руками, протестов, поскольку ее антирейтинги напоминают пороховую бочку, которой для взрыва не хватает только искры», — сказал политолог.

Он прогнозируют, что нынешние протесты сойдут на нет, если только не будут задействованы инструменты, «примененные в 2013 — 2014 годах для эскалации Майдана, особенно когда он затухал».

«Сегодня сохраняется риск, что место фейкового Майдана займут настоящие протесты, — добавил эксперт. — Поэтому власть напугана, а мне, чтобы пройти в офис одной из компаний в центре, пришлось пройти четыре кордона полиции».