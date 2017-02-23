Сирия: наёмники Израиля наступают на правительственный город Даръаа

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия: наёмники Израиля наступают на правительственный город Даръаа
 
21 февраля отряды армейского спецназа Силы тигра при поддержке российских боевых самолетов освободили от игиловцев ключевой город Расм Хармель Аль-Имам и деревню Табарет Мади в провинции Алеппо. Правительственные силы продолжили натиск на ИГИЛ в городе Хумайма Аль-Кабира возле Дейр Хафера. Ранее в этом месяце Силы Тигра заняли близлежащую ключевую высоту Хумайма Аль-Кабира, что позволило им создать плацдарм для наступления в данном районе.

Силы Тигра и их союзники последовательно окружают оплот игиловцев – город Дейр Хафер, являющийся целью операции правительственных сил в данной провинции в среднесрочной перспективе.

Между тем, протурецкие боевики и турецкая армия продолжили попытки отбить у игиловцев город Эль-Баб. Возглавляемые Турцией силы заняли несколько точек на западе Эль-Баба, но до прорыва обороны ИГИЛ еще далеко.

20 февраля связанная с ИГИЛ группировка «Армия Халида Ибн Аль-Валида» провела наступление на своих «умеренных» коллег из Хаят Тахрир Аш-Шам (коалиция группировок боевиков под руководством Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды)) и Ахрар Аш-Шам.

В результате атак, проведенных в начале наступления, Армия Халида Ибн Аль-Валида захватила населенные пункты Тель Джаму, Тасиль, Сам Аль-Джулан, Джалин и Адван. В боях было уничтожено свыше 20 боевиков Хаят Тахрир Аш-Шам. Армия Халида Ибн Аль-Валида также захватила 1 БМП, танки Т-55, 2 пикапа и некоторое количество стрелкового вооружения. 21 февраля Ахрар Аш-Шам объявили о том, что группировка отбила у Армии Халида Ибн Аль-Валида населенные пункты Джаблин и Телль Аштара. 22 февраля в данном районе продолжились бои.

Прошлой ночью ВВС Израиля нанесли бомбовый удар по позициям сирийской армии в горах Каламун в пригороде Дамаска. Подтвержденных докладов о потерях среди военнослужащих нет.
 
Новостное отделение Хезболлы опровергло информацию об авиаударах Израиля в горах Каламун.

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