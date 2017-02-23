В Новокузнецке вышел в рейс «трезвый троллейбус»

Проект "Трезвый троллейбус" стал совместным детищем управления по транспорту и связи мэрии города Новокузнецка и кузбасского отделения общественной организации "Общее дело".

На бортах троллейбуса появилась социальная реклама следующего содержания: "Трезвые родители – здоровые дети!". Первый рейс необычного электротранспорта пришёлся на понедельник, 20 февраля. Проект рассчитан на год. Осуществить задуманное удалось благодаря участию многих неравнодушных людей – деньги для печати и монтажа собрали через интернет.