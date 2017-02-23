В Одессе нацисты из «Правого сектора» избивают пенсионеров и ветеранов ВОВ

23.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

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Сегодня в Одессе, у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке имени Шевченко бандеровские отморозки попытались сорвать возложение цветов одесситами в честь отмененного президентом Порошенко Дня защитника Отечества 23 февраля.

На Аллею Славы приехали автобусы с ветеранами и пенсионерами. В это же время в полицию поступило сообщение о заминировании парка Шевченко и окружающей территории. Правоохранительные органы, приехавшие на место инцидента, окружили Аллею Славы и не подпускали к ней одесситов.

Вполне понятно, что акция с минированием парка Шевченко – ничто иное как целенаправленная провокация, главная цель которой – сорвать возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу. Неслучайно сюда же одновременно прибыли украинские националисты из "Правого сектора", которые стали угрожать и избивать пенсионеров.

Вместе с тем, полиция почему-то задержала не бандеровцев, а одну из пожилых женщин, которая пришла возложить цветы, с формулировкой, что они-де предупреждали возможные хулиганские действия. Как уточняет одесский "Таймер", женщину в действительности задержали за Георгиевскую ленту, которая, очевидно, провоцировала бандеровцев на драку.

Когда одесситку пытались посадить в полицейский автомобиль, ее сторонники начали отбивать у правоохранителей женщину. Тогда возникла стычка с полицией, которые, как говорится в официальном сообщении, организовывали кордон из-за минирования территории. Однако с течением времени людей, все же, стали по 10-15 человек подпускать к Вечному огню, чтобы они таки возложили цветы.

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