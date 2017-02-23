Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Президент подошел к венку и некоторое время постоял у мемориала, отдавая дань памяти всем, кто защитил Родину ценой своей жизни. Военный оркестр исполнил Гимн России, передает телеканал "Россия 24".

В торжественной церемонии приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, главы администрации президента, обеих палат парламента, руководитель военного ведомства, представители ветеранских организаций. Они положили к Могиле красные гвоздики.

Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь — Общенациональный мемориал воинской славы.