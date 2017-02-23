Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Президент подошел к венку и некоторое время постоял у мемориала, отдавая дань памяти всем, кто защитил Родину ценой своей жизни. Военный оркестр исполнил Гимн России, передает телеканал "Россия 24".
В торжественной церемонии приняли участие глава правительства Дмитрий Медведев, главы администрации президента, обеих палат парламента, руководитель военного ведомства, представители ветеранских организаций. Они положили к Могиле красные гвоздики.
Могила Неизвестного солдата и Вечный огонь — Общенациональный мемориал воинской славы.
Прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус Общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. Церемония возложения руководителями государства венков к Могиле Неизвестного солдата 23 февраля стала устоявшейся традицией.
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