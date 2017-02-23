Во Франции демократия самая демократичная: арестованы ближайшие помощники Марин Ле Пен

Вступила в полную силу новая фаза противодействия Марин Ле Пен и ее "Национальному фронту". Решили бить сразу в больное место - ее близкое политическое окружение. Лишаясь важнейшей поддержки в виду разрушенной команды, Ле Пен таким образом будет ликвидирован как конкурент в гонке кандидатов в президенты Франции.

Начавшаяся история с обысками в штаб-квартире "Национального фронта" в Нантерре близ Парижа получила продолжение - полиция допросила и взяла под стражу Тьерри Лежье, телохранителя Марин Ле Пен, а также Катрин Гризе, руководителя её аппарата. Им предъявлено обвинение в намеренной растрате средств Европарламента, выделенных якобы на оплату труда помощников евродепутата Ле Пен.

В данный момент бухгалтерия Европарламента инициировала процесс вычета суммы ущерба из зарплаты Марин Ле Пен, поскольку она отказалась вернуть 340 тыс. евро сразу.

Задержание Лежье и Гризе было произведено в тот момент, когда Ле Пен находилась за границей. Лидер "Национального фронта", безусловно, шокирована произошедшим, хоть и прекрасно понимает суть происходящего - все действия направлены на подрыв ее кампании.

"Сегодня существует очень большой риск манипуляций в системе правосудия. Я думаю, что сегодня судебная система не выполняет свою работу с холодной головой и не явлется беспристрастной и независимой. Все говорит об этом."

Самой Марин Ле Пен также грозит обвинение по тем же статьям - ее кандидатура находится в списке подозреваемых, и уже идет расследование. Похоже, кто-то очень испугался перемен. Неужели, мы не увидим Ле Пен в гонке за пост президента Франции?