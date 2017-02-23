Выборы во Франции переросла в жестокую войну компроматов

Двое сотрудников избирательного штаба кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен были задержаны сотрудниками полиции. Предполагается, что они были незаконно оформлены на работу в качестве парламентских помощников Ле Пен, чтобы им выплачивались дополнительное вознаграждение из средств ЕС. Это произошло вскоре после скандала с кандидатом Франсуа Фийоном. Предвыборная гонка во Франции переросла в настоящую войну компроматов.

По информации радиостанции Europe 1, речь идёт о главе партийного кабинета Ле Пен — Катрин Гризе — и её телохранителе Тьери Лежье. Их подозревают в том, что они были фиктивно наняты в качестве парламентских помощников Ле Пен. Уточняется, что допрос прошёл в парижском пригороде Нантер, его проводили полицейские антикоррупционного отдела.

20 февраля в штаб-квартире «Национального фронта» прошли обыски. Тогда представители партии обвинили СМИ в попытку вмешаться в ход президентской гонки.

«Это выглядит как операция СМИ, целью которой является нарушение хода президентской кампании и подрыв авторитета Ле Пен, которая, по опросам, набирает популярность как в первом, так и во втором туре грядущих выборов», — заявили в партии Ле Пен.

Ранее похожие обвинения французские СМИ выдвинули в отношении жены кандидата от республиканской партии Франсуа Фийона. В материале издания Canard Enchaine утверждалось, что супруга экс-премьера 8 лет получала зарплату как фиктивный помощник. С 1992 по 2002 год она якобы заработала €500 тыс. на посту помощницы члена парламента, получая зарплату из госфондов. После публикации данного материала финансовой прокуратурой Франции была инициирована проверка, а рейтинг Фийона резко упал.

Сам кандидат, в свою очередь, отверг все обвинения и назвал произошедшее попыткой институционального госпереворота, за которым стоят левые силы.

«Насколько мне известно, в истории Пятой республики подобная ситуация не происходила никогда. За три месяца до президентских выборов операция таких масштабов и столь профессиональная началась лишь для того, чтобы попытаться устранить кандидата иным, а не демократическим путём», — заявил Фийон после начала разбирательства.

После скандала с Фийоном, фаворитом гонки стал бывший министр экономики Франции Эмманюэль Макрон. Согласно результатам опроса BVA-Salesforce, Макрон может выйти во второй тур выборов, где способен, при нынешнем уровне поддержки, со значительным перевесом одержать победу над лидером оппозиционной партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен (66% против 34%). Кроме того, опрос показал значительное усиление позиций кандидата от Социалистической партии — бывшего министра образования Бенуа Амона.

Сам Макрон, следуя духу времени, обвинил во вмешательстве в ход предвыборной кампании российских хакеров, телеканал RT и агентство Sputnik.



Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон не смог предоставить доказательств того, что российские хакеры проводят атаки на...

«Сегодня нужно смотреть на факты: два крупных СМИ, RT и Sputnik, которые принадлежат российскому государству, делают свои ежедневные новости из распространения, развития ложных новостей. Затем эти новости берутся, цитируются и оказывают влияние на нашу демократическую жизнь», — заявил соратник Макрона Ришар Ферран, занимающий пост генерального секретаря движения «Вперёд!» (En Marche!). При этом в качестве примера он привёл новость, которая никак не связана с RT и Sputnik.

Сам Макрон заявлял, что на сервера движения проводились хакерские атаки с территории России, однако доказательств также не предоставил.