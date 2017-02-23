Язык раввинов, сутенёров и воров хохумлойшен

Претенциозность, так свойственная иудеям, проявилась даже в критических текстах еврейских авторов. Даже в самокритичных!



И это не удивительно. Ведь иудеи - "избранные", которые утверждают, что "лишь у евреев есть частичка божественной души".



Иначе говоря, лишь евреи - люди, а любые народы всего лишь недолюдки.



Однако ценность предлагаемых отрывков из статьи еврейского автора в том, что он фактически заявил о неотличимости воровского и сутенёрского жаргона от т.н. еврейского языка.



Что лишний раз подтверждает уже высказанный нами тезис о том, что само слово "еврей" происходит от слова "хабиру".



"А кто такие были хабиру? Варвары, точнее - скопище отвергнутого обществом разноплеменного сброда." Эти люди были бродячими торговцами, шли в наёмники, сбивались в шайки и становились грабителями, ворами и сутенёрами.



Кстати, от патриарха РПЦ хотелось бы примерно это услышать: правду об иудеях, а не восхваление иудейских мифов с одновременным унижением славян...

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...В Средние века в Новое время в Германии на тайном языке лашон хохма или Kokumloschen общались между собой воры, нищие и бродяги. Еврейский лошенкойдеш (священный язык) , языковый слой идиш, состоящий из ивритских и арамейских слов священных текстов, проник в воровское арго чуть ли не раньше, чем возник сам идиш .

Еще раньше где-то в конце 15 века впервые вышла в свет в Базеле «Книга бродяг» - Liber Vagaborum. Первое издание по-немецки осуществлено в Германии в 1515 г. Многократно переиздававшаяся книга описывает жизнь гильдии нищих и их вождей. В книге приведен глоссарий языка нищих. Иврит составляет там 22%!



Похожий арготический язык был описан исследовательницей Ава-Лаллемант (Ava-Lallemant) под названием Kokumloschen, от древнееврейского словосочетания хахам-лашон חכם לשון– язык мудрости. “Язык Kokumloschen составлен из еврейских и воровских слов и их сочетаний…, которые в ходу у воров, мошенников, как еврейского, так и христианского происхождения”, - пишет исследователь.

Вышеназванные немецкие авторы никак не комментируют этимологию Kokumloschen. Но в гильдиях воров и нищих несомненно были евреи, знавшие, что оно происходит из Талмуда, из приведенного вначале фрагмента.

Не только название языка Kokumloschen происходит от еврейского выражения. Любой словарь немецкого воровского арго содержит большое количество ивритских слов. В глоссарии Liber Vagaborum их количество и вовсе впечатляет: 65 ивритских или арамейских слов, 53 – немецких, по 19 латинских и голландских, 5 – французских, 4 - цыганских, одно – испанское и 29 слов невыясненного или спорного происхождения.

Прежде, чем привести примеры надо отметить, что ивритские и арамейские слова в арго не сохранили своего семитского произношения и звучат странно для знатоков современного иврита. Даже в языке евреев Центральной и Восточной Европы идиш не сохранилось оригинального произношения священного языка лойшенкойдеш. Не удивительно. Уже в Талмуде мудрецы жаловались на то, что многие искажают произношение священных текстов...

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...Еще одно характерное ивритское выражение в арго baalchof – значит должник. Или вот еще, medabbern, emmes dibbern – говорящий правду. Эмес – это современное ивритское эмет, правда, в ашкеназийском произношении. Или еще sonneboss – бордель – зона на иврите блудница, проститутка, а бос – это ашкеназийская форма ивритского байт – дом.



Попутно отметим, что еврейский народ не состоял из сплошных раввинов и торговля живым товаром была давним занятием еврейских купцов, поставлявших рабов и рабынь на рынки Востока в XII-XIII вв. и в бордели Западной Европы, Аргентины и США в ХХ. Хотя признанная этимология американского слова boss от голландского baas, но идишистское балабос – хозяин,наверное, повлияло на распространение этого слова.

Acheln – есть, еда, германизированная форма ивритского охель – пища. Jaschwenen – германизированная форма ивритского йошевет – сидеть. Или хорошо известное в русском воровском арго феня kassiwe – ксива в значении документ. Ксива в современном иврите произносится ктива. В современном иврите утрачено семитское ударение дагэш, из за которого звук ТАВ в ударной позиции читался, как –т, а в безударной, что-то вроде английского –th. А вот средневековые немецкие разбойники, выходит, верней произносили еврейские слова, чем современные израильтяне.

Напоследок еще два “профессиональных” выражения. Klamonis – дословно клэй оманут, орудия ремесла или искусства означает набор воровских отмычек. Еще более интересен широко распространенное в воровском арго выражение Maremokum, на современном иврите מראה מקום – дословно “указатель места”. Этот талмудический термин, означает реферативную ссылку, указатель на текст,цитируемый в талмудической дискуссии или в комментариях к каноническим текстам.



В немецком воровском арго Maremokum стал обозначать ложное или фальшивое алиби. В немецком тексте он определяется, как лжесвидетельство в пользу вора, находящегося в заключении, что он, якобы, был во время кражи в другом месте. Такая услуга была в обычае в воровской гильдии. Наверное, автор идиомы Maremokum обладал не только чувством юмора, но и знал латынь. Ведь по-латыни alibi тоже происходит от двух слов alius – иной, другой, чужой (ср. современное английское alien) и ibi, значащего “там”, “в том месте”.

В средневековой Германии, называемой евреями Ашкеназ, существовала судебная практика, по которой обвинитель мог заявить «Это неприемлемая ссылка» Est non reference ammissible. Термин этот был широко в ходу в средние века. Упоминаемая выше Ава-Лаллемант полностью посвятила вторую часть своей книги Das deutsche Gaune (Leipzig, 1858) описанию Maremokum. Она описывает судебный процесс, где среди 28-и лжесвидетелей был лишь один еврей. Автор довольно критически относится к достоверности свидетельств в германских христианских судах, в то время, как свидетельство в религиозном еврейском суде казалось ей “делалось с честью и уважением”.

Впрочем, евреям не стоит особенно возгордиться, поскольку выражения, вроде “честь и достоинство” любимы всякого рода мафиози, блатными и прочими представителями уголовного мира. Народ еврейский, как и другие народы. Несомненно, отцы сионизма, любившие лозунг «Мы станем настоящим народом, когда у нас появятся свои воры и проститутки» несколько идеализировали как современное им положение вещей, так и еврейскую историю.

В Средние века после жестоких депортаций из Западной Европы, евреи устремились на Восток и активно приняли участи в Drang nacht Osten - средневековой немецкой, а затем и польской колонизации Восточной Европы. Еврейская колонизация происходила вовсе не под руководством раввинов и книжников.



Вслед за воинами, авантюристами и монахами, а часто вместе с ними шли еврейские купцы, финансисты и арендаторы, преступники, скупщики трофеев и краденного, торговцы живым товаром. В отличие от христианских цеховых структур Западной Европы, отвергавших евреев, уголовный мир подчинялся только своему воровскому закону.

У воров и грабителей не было и не могло быть жестких ограничений для евреев, цыган и других религиозных и национальных меньшинств. Укрепившись на новом месте, евреи создавали вокруг себя целые колонии, поскольку для реализации еврейского образа жизни требовались услуги раввина, учителя-меламеда, резника, ритуального банщика да и десятерых взрослых евреев для проведения молитвы в десятке-миньяне. Ничего удивительного, что в Средние века еврейский язык и еврейское влияние ощущалось везде – в философии, богословии, в банковском деле, в торговле и, естественно, в криминальных субкультурах.

Изучение криминальных субкультур имеет на сегодняшний день существенный пробел. В них отсутствуют евреи, хотя следы еврейского влияния здесь несомненны. Интерес к деклассированным элементам общества обозначился в Европе в ХV веке. К этому времени относится первый закон против нищих (Вена, 1443).



С начала ХV века появляется ряд материалов о нищих, бродягах, разбойниках и их тайном языке в Германии. Во Франции первый словарь воровского жаргона появляется в ХV веке, тогда же Франсуа Вийон пишет баллады на "цветном (воровском) жаргоне", ставшие первым циклом художественных произведений, описывающих уголовный мир "изнутри".

В России первый словарный материал об условном языке бродячих торговцев-офеней зафиксирован в "Словаре Академии Российской" (1789–1794). В 1820-е годы в журнале "Московский телеграф" появляются первые работы, посвященные условному языку волжских разбойников. В 1850-е годы В.И. Даль составляет словарь "Условный язык петербургских мошенников". В 1859 году появляется словник "Собрание выражений и фраз, употребляемых Санкт-Петербургскими мошенниками", в 1903 году – "Босяцкий словарь" Ваньки Беца, в 1908 -- словарь В.Ф. Трахтенберга "Блатная музыка. Жаргон тюрьмы".

Интересно, что во французском арго Вийона нет заметных следов еврейского влияния. Русская блатная феня возникла на основе новогреческого словаря бродящих торговцев-офень. Массивное проникновение еврейских слов и понятий в блатную феню отмечается лишь в конце XIX начале XX.



Слова “блат”, “блатные” – происходит от талмудического б‘лаhaт – в тиши, втихомолку. Чужие, не подчиненные блатному закону фрайера(от слова фрай –свободный) названы в точности, как на идиш набожные евреи называют чужих, евреев считающих себя свободным от выполнения религиозного закона.

Мусор – тоже талмудическое мосер – предатель, доносчик властям о том, что твориться в мире еврейского закона. Талмуд обьявляет мосеров вне еврейского закона и приговаривает к смерти. Еврейских слов в фене огромное количество, но они все сравнительно поздно вошли в русское воровское арго.



В зафиксированных в XVIII-XIX вв арго нищих в России тоже нет заметного еврейского влияния. Есть много аналогий между религиозным еврейским законом (евр. дат – дос – религия на иврите происходит от персидского слова, означающего закон) и воровским законом. Но такие аналогии чисто внешние и не затрагивают сути обсуждаемых явлений.

Еврейская колонизация Центральной и Восточной Европы повлияла на возникновение и развитие идиш и на различные пласты языка народов, среди которых евреи селились. Некоторые исследователи рассматривают идиш, как креольский язык.



Ничего удивительного, что вместе с идиш, нежно называемым мамэлошн – “мамин язык” возник и хохемлошен – язык уголовного мира, включивший в себя талмудические выражения и понятия.



Известный феномен в идиш, когда выражения и целые цитаты из Священного писания, и особенно из Талмуда использовались не только в ученой богословской беседе, но иронически издевательски, и даже в качестве грубой матерной брани. Одним и тем же библейским выражением можно благословить, высмеять и выбранить. Оказывается, священный язык подошел и для создания тайного воровского арго.