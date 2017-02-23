Зачем Янукович обратился с письмами к мировым лидерам

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В третью годовщину «евромайдана» бывший президент Украины решил громко напомнить о себе. Янукович написал пространные письма мировым лидерам. Темой стал сам «майдан», последовавшие за ним события и пути выхода из украинского кризиса.

Адресаты были выбраны не случайно: представители стран — гарантов соглашения 21 февраля 2014 года, государств — участников «нормандской четвёрки» и страны, потратившей $5 млрд на подготовку «революции достоинства» и поставку на Майдан печенья.

Послания экс-президента написаны не под копирку. В каждом письме Янукович старался сообщить что-то особенное, что должно было заинтересовать адресата.

Так, президенту США он подробно рассказал о роли американских представителей в организации протестов в Киеве и подготовке госпереворота. Руководителям европейских организаций он напомнил историю переговоров между Украиной и ЕС по поводу соглашения об ассоциации, а лидерам Германии, Франции и Польши — о невыполненных гарантиях по соглашению 21 февраля 2014 года.

Превентивная мера

Это далеко не первое появление Януковича на мировой информационной арене после отставки.

«С периодичностью в несколько месяцев он выходит в СМИ, пытаясь таким образом поддерживать интерес к своей персоне и доносить важные для него идеи, которые также могут быть интересны и на Украине», — пояснил в интервью RT директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов.

На этот раз, как считают эксперты, у Януковича было несколько причин напомнить о себе. Одна из главных — предстоящий суд над ним на Украине по делу о госизмене. В контексте судебных разбирательств апелляция к европейцам более чем обоснованна.

«На Украине идёт работа по организации суда над Януковичем и чиновниками из его команды, — заявил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Думаю, для Виктора Фёдоровича это является превентивной мерой, чтобы разделить ответственность с теми европейскими лидерами, которые гарантировали ему соглашение 2014 года прямо накануне госпереворота, а потом его «слили».

Подписание Соглашения об урегулировании политического кризиса, 21 февраля 2014 года

Источник RT в действующей администрации президента Украины также полагает, что рассылка писем связана с расследованием дела о государственной измене, в которой обвиняют Виктора Януковича.

«14 марта обвинительный акт по госизмене Януковича будет передан в суд для рассмотрения по существу», — сообщил в эфире телеканала «112 Украина» главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Генеральный прокурор Юрий Луценко неоднократно заявлял, что для Януковича уже готова камера.

«Отбелить» имидж

Не менее актуальная задача для Януковича — позаботиться о том, как он выглядит в глазах европейской общественности и наладить хорошие отношения со странами ЕС. Ведь, как сообщил в своём Twitter журналист Рикард Йозвяк, на следующей неделе Европейский союз может рассмотреть вопрос о продлении санкций против экс-президента Украины.

По мнению директора Центра евразийских исследований Владимира Корнилова, с помощью писем мировым лидерам Янукович надеется отменить санкции против себя лично и «отбелить» свой имидж на Западе.

Лично Трампу

Ряд экспертов считает, что главный адресат посланий Януковича — Дональд Трамп.

Прежняя администрация США игнорировала украинского экс-президента. Теперь Янукович надеется на благосклонность 45-го главы Белого дома и пытается наладить отношения с новой администрацией.

В письме Трампу он детально описывает «для непосвящённых» ход событий на Майдане и напоминает, кто из американских официальных лиц приложил руку к госперевороту на Украине. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, которое он высказал в беседе с RT, Янукович, возможно, рассчитывает на то, что новой команде Трампа понадобится его аргументация.

В письме Трампу экс-президент Украины предлагает «дать объективную правовую и политическую оценку действиям представителей США в ходе украинского кризиса» и «привлечь международных наблюдателей к процессу расследования убийств, совершённых во время массовых протестов в Киеве». В послании Олланду и другим европейским лидерам Янукович идёт ещё дальше, призывая «инициировать создание специальной комиссии Совета Европы (Специальная Комиссия) для проведения мониторинга расследований преступлений, совершённых на Майдане согласно п. 4 Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине».

«Если комиссия, создать которую требует Янукович, докажет, что он непричастен к убийствам на Майдане, то это может послужить толчком к пересмотру однозначно проукраинской позиции, которую сейчас занимает Запад, — пояснил RT политолог Борис Межуев. — Новая американская администрация ищет пути разблокировки отношений с Россией и может ухватиться за эту возможность. Янукович сделал абсолютно верный ход, принесёт ли он ожидаемый результат — покажет время».

Однако организация такой комиссии маловероятна, поскольку европейские лидеры никак не хотят делить ответственность со свергнутым Януковичем. Поэтому его инициатива, по мнению Алексея Мухина, скорее всего, пройдёт мимо Совета Европы.

«Это холостой выстрел»

Эффективность пиар-хода Януковича аналитики оценивают скептически. По словам Погребинского, эти письма надо было направлять три года назад, а теперь они неактуальны.

«Это холостой выстрел, — утверждает в интервью RT Корнилов. — На Западе пока на его воззвания никто не обратил внимания».

Но, возможно, Янукович и не рассчитывал на внимание своих бывших западных коллег. По мнению Денисова, скорее всего, экс-президент отдаёт себе отчёт, что ни Трамп, ни Меркель, ни Олланд не будут подробно изучать его послания и тем более на них реагировать. Трудно представить, что европейские лидеры, при участии которых происходили киевские события 2014 года, изменят отношение к Януковичу.

«Пересмотра оценок киевских событий 2014 года со стороны европейских лидеров — Меркель, Штайнмайера, Олланда — ждать не следует», — отметил Межуев.

Сыграть на разнице курсов

Апелляция к мировой общественности — лучший способ привлечь к себе внимание внутри Украины. На фоне падения рейтинга Порошенко и катастрофической ситуации в экономике страны подобный манёвр Януковича вполне оправдан.

Он пытается сыграть на разнице курсов: «уровень жизни при Януковиче» и «уровень жизни при Порошенко». И хотя сравнение явно не в пользу нынешних властей, это, как считают политологи, всё равно не даёт Януковичу шанса вернуться на Украину.

«У него нет перспектив вернуться на Украину. У него нет там сторонников, — подчеркнул в разговоре с RT Погребинский. — Есть люди, которые говорят, что при Януковиче было лучше, даже в отношении вопросов европейской интеграции, но они всё равно считают, что он их предал».

Минские соглашения от Януковича

Свою роль в эпистолярной активности экс-президента Украины сыграли и неудачи в выполнении Минских соглашений.

«Сейчас все чувствуют, что выполнение Минских соглашений зашло в тупик, и стараются предложить собственные варианты выхода из него, — заявил в беседе с RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — Есть анекдотичные предложения вроде идеи «сдать Крым в аренду России», с которой выступил ранее депутат Верховной рады Андрей Артёменко. Есть и более серьёзные предложения, как инициатива Виктора Януковича».

Янукович предлагает европейским лидерам следующий рецепт выхода из минского тупика: «В случае невыполнения нынешними украинскими властями Минских соглашений необходимо инициировать проведение референдума о статусе Донбасса».

Взгляд на Донбасс?

Публикация писем Януковича совпала с протестами в Киеве по случаю третьей годовщины «майдана». Правда, вряд ли Виктор Фёдорович может рассчитывать на то, что у него получится использовать возмущение толпы в своих интересах. Отношение митингующих к нему ничуть не лучше, чем к Порошенко.

Однако, по мнению экспертов, своими письмами Янукович старается привлечь на свою сторону жителей юго-востока Украины. Именно этой цели должен послужить «референдум о статусе Донбасса».

«Янукович, конечно, не надеется въехать сейчас на белом коне в Киев и быть встречен радостной толпой, которая его свергала. Заявление о возможном референдуме о судьбе Донбасса — это обращение не к западным лидерам и не к Киеву, а к самому Донбассу, куда он действительно хотел бы вернуться, хотя бы в роли гостя, но где ему до сих пор не рады», — прокомментировал ситуацию Корнилов.

По словам Жарихина, Янукович, при всех его недостатках, достаточно разумный человек и понимает, что вернуться во власть в том или ином качестве ему уже не удастся. Однако окончательно уходить с политической арены бывший президент Украины пока не готов.

«Максимум, на что он может рассчитывать, — представлять Донбасс на Украине в том случае, если политический процесс сдвинется с мёртвой точки, — полагает Межуев. — Он может использовать остаток своего политического авторитета, чтобы попытаться примирить юго-восток Украины и её западную часть. Правда, протестов против его участия будет много и с той, и с другой стороны. Но, разумеется, это возможно только в том случае, если его репутация будет отмыта от убийств. Для этого нужна мощная и авторитетная реабилитация, поддержанная США и международным сообществом».

Как отмечают некоторые аналитики, перспективы возвращения Януковича в большую политику стремятся к нулю. И никакие письма тут не помогут.

«На его месте лучше о себе не напоминать, — заявил в беседе с RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. — В своей стране он никому не нужен, а если ты не нужен никому в своей стране, то ты не нужен никому и за её пределами. В политике благотворительность не работает. Если бы он мог на что-то опереться на Украине, безусловно, с ним вели бы дела, независимо от отношения к нему».