Завод «Азия Авто» начал экспортировать в Китай автомобили LADA 4х4

Завод «Азия Авто» отправил железнодорожную партию автомобилей усть-каменогорского производства на рынок Китая.

Первые вагоны доставят на рынок КНР 120 внедорожников LADA 4×4. Железнодорожной поставке предшествовали две пилотные отгрузки, осуществленные в январе 2017 года автотранспортом. Это первый успешный опыт освоения рынка Китая, предпринятый предприятиями казахстанского автопрома.

Президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев: «Первая сотня усть-каменогорских машин уже обрела своих владельцев в КНР. Сегодня мы переходим от пилотных поставок автовозами к более регулярным железнодорожным поставкам.

Рынок Китая — один из самых закрытых. Импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами — с пересечением границы автомобили прибавляют в цене две трети стоимости. Плюс административные барьеры. Тем не менее нам удалось добиться успеха на этом экспортном направлении, и даже с учетом уплаты таможенного тарифа продукция «Азия Авто» под брендом LADA пользуется спросом на рынке КНР.