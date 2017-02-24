Аэропорт Бельбек, обслуживающий военных в Севастополе, сможет принимать гражданские рейсы

Севастопольский аэропорт Бельбек, обслуживающий самолеты Воздушно-космических сил России, сможет принимать и гражданские рейсы. Воздушную гавань включили в федеральную программу развития региона и там началась масштабная модернизация. В разгар туристического сезона это позволит разгрузить основной аэропорт города.

Аэропорт Бельбек, расположившийся в 30 километрах от Севастополя, изначально строился как военный. Еще семьдесят лет назад, в годы великой отечественной войны, аэродром служил домом для советского истребительного авиаполка. С 2014 года на защиту воздушных границ здесь вновь встали российские эскадрильи.

Мощь этих стальных птиц поражает. За доли секунд на взлетно-посадочной полосе истребитель развивает скорость свыше тысячи четырехсот километров в час. Поднимаясь в небо, творение российских авиаконструкторов превышает скорость звука. Боевое дежурство в Бельбеке несут две авиационные эскадрильи, состоящие из истребителей Су-27 и СУ-27СМ.

Не взирая на то, что возраст этих машин более 30 лет, они по-прежнему отлично справляются со всеми поставленными задачами.

Как рассказал Александр Тимков, командир 1-ой истребительной авиационной эскадрильи, сегодня здесь проводится практическая часть взлетно-тактических учений первой эскадрильи.

"Особенности данных учений в том, что начались они у нас ночью и летчики в тяжелейших условиях выполняли боевую задачу. Весь летный состав справился, задача была выполнена на отлично", — добавил он.

По стратегической оценке, местоположение аэропорта Бельбек нельзя недооценивать. Находясь на Крымском полуострове, это практически самая южная точка базирования ВКС в России. Радиус досягаемости истребителей захватывает половину Европы и внушительную часть Азии. Не стоит забывать, что в Бельбеке аэропорт двойного назначения, предусматривающего не только военное базирование. Разговоры о начале здесь гражданского авиасообщения начались еще в 2015 году. Однако выполнить эту задачу будет нелегко.

"Гражданские самолеты будут мешать, у нас есть задача — мы несем боевое дежурство, когда в ограниченное время должны взлететь. Также при выполнении полетов будут существенные задержки и со взлетами и с заходами на посадку", — отметил Александр Тимков.

С другой стороны, успешных примеров аэропортов совместного базирования — масса. В России число таких аэродромов доходит до сотни. Власти Севастополя убеждены, что городу нужен свой аэропорт. В качестве аргументов приводится туристическая привлекательность Севастополя и значительная удаленность города-героя от международного аэропорта Симферополя, который в данный момент принимает все гражданские рейсы.

"Мы планируем развивать город, как город событийного туризма, исторического туризма, безусловно, здесь нужно прямое воздушное сообщение. С другой стороны, последнее время как раз показало, сколько у нас задержек в соседнем аэропорту Симферополя", — рассказал", — Александр Кулагин, зампредседателя заксобрания Севастополя.

В то же время, в силу открытия нового терминала с пропускной способностью свыше 6,5 миллиона человек в год в Симферополе в 2018 году, а также невозможности для Бельбека регулярно принимать чартерные рейсы, специалисты расходятся во мнениях о необходимости в Севастополе гражданского аэропорта.

Функция по развитию гражданского сектора Бельбека передана международному аэропорту Симферополь. В рамках федеральной целевой программы, предусмотрена реконструкция и модернизация терминала, а также взлетно-посадочной полосы Севастопольского аэродрома.

"Сейчас мы находимся в активном контакте с правительством Севастополя, уже сформирована рабочая группа, которая начала предварительные проработки проекта по реконструкции аэропорта Бельбек. На данном этапе мы изучаем технические и технологические возможности аэропорта и, собственно, в ближайшее время перейдем к активной фазе проектирования аэропорта Бельбек", — отметил Игорь Лаптев, директор по связям с общественностью Международного аэропорта "Симферополь".

Говорить о том, когда именно запуститься гражданское авиасообщения с Бельбеком, пока рано. Рабочая группа рассматривает несколько вариантов эксплуатации аэродрома. Эксперты, в свою очередь, убеждены, что самым целесообразным для полуострова будет использование аэропорта для нужд деловой авиации.