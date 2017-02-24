Англо-американские наёмники несут большие потери в Сирии (21+)

Сегодня утром, к северу от Аль-Баба, контролируемые Турцией боевики Сирийской Свободной Армии понесли одни из самых больших разовых потерь за последние месяцы.
Смертник Халифата в поселке Сосиане подъехал на машине к большому скоплению боевиков ССА и подорвал себя. В результате погибло около 80 человек (включая нескольких мирных жителей), еще более 100 получили ранения.
Очень строго 21+.
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Стоит так же отметить, что в провинции Хама боевики "Джунд-аль-Акса" казнили 172-х пленных боевиков ССА и "Ахрар-аш-Шам".
Одно из захоронений было даже раскопано на камеру, дабы продемонстрировать жестокость "Джунд-аль-Аксы", как будто раньше не было известно, что это за упыри.
Можно напомнить осеннее наступление "Джунд-аль-Аксы" в северной Хаме, когда западные СМИ комплиментарно оценивали успехи боевиков. Сейчас про это разумеется вспоминать не будут, ибо герои газетных статей в свободное от войны время занимались массовыми убийствами.
На данном этапе, "Джунд-аль-Аксу" практически вытеснили из северной Хамы. При отступлении, боевики взорвали часть своей техники.
Вот эту публику, которая с упоением режет друг друга, и пытались привести к власти в Сирии свергнув Асада. Со временем, облик "борцов за демократию и свободу", сменился уродливым мурлом исламского фундаментализма с полным букетом кровавых расправ, террористических актов, военных преступлений, религиозной и этнической нетерпимости.
Теперь же, когда военное поражение Асада стало практически невозможным, мы видим, как Халифат терпя поражения на различных фронтах готовит свой кровавый уход, который очевидно будет сопровождаться горами трупов, а высылаемые в Идлиб со всей Сирии боевики воюют между собой даже с большим ожесточением, чем они воевали с Асадом. Торжеству вот этой "свободы", мешал, мешает и будет мешать Асад.
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