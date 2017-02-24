Бандиты из ВТО хотят силой заставить Россию покупать отравленную свинину из Европы

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Штаб-квартира ВТО

Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию Москвы на решение ВТО признать незаконным запрет поставок в РФ свинины и свиноводческой продукции из ЕС из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Апелляционный орган поддержал выводы Третейской группы", - говорится в сообщении.

В августе 2016 года Третейская группа ВТО признала незаконным введенный Россией в начале 2014 года запрет на ввоз живых свиней и свинины из Европы. Как заявили в ВТО, введенные Россией ограничения по импорту свинины из стран ЕС, не основаны на стандартах Международного бюро эпизоотии и потому не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер.

Российская сторона подала апелляцию на решение ВТО в конце сентября прошлого года. В Минэкономразвития заявили, что менее чем за два года в странах Балтии и Польши было зарегистрировано около 2,5 тыс. очагов инфекции африканской чумы свиней, что свидетельствует о неэффективности мер, принимаемых компетентными службами ЕС для ликвидации очагов и обеспечения надлежащей защиты.

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