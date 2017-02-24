Денежные переводы мигрантов из России равны трети ВВП Таджикистана

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Денежные переводы мигрантов из России равны трети ВВП Таджикистана
 
Граждане Таджикистана в прошлом году перевели из России на родину почти 2 миллиарда долларов, заявил журналистам помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.
 
По его словам, в России на сегодняшний день работают свыше 870 тысяч таджикских граждан. "Сумма денежных переводов мигрантов из Таджикистана на родину в 2016 году составила 1,9 миллиарда долларов. Это соответствует трети ВВП республики", - цитирует Ушакова РИА «Новости».
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Напомним, объем ВВП Таджикистана в прошлом году сложился на сумму 54,4 миллиарда сомони (около $7 млрд.).
 
Между тем, официальные структуры Таджикистана с 2013 года предпочитают воздерживаться от афиширования объемов денежных переводов мигрантов. Объясняют таджикские чиновники это тем, что данный вопрос может получить политический оттенок.
 
Некоторые чиновники даже убеждают, что в структуре переводов частных лиц в республику львиную долю составляют поступления за счет экспорта сухофруктов, стараясь, таким образом,  занижать заслуги трудовых мигрантов в поддержке благосостояния страны.  
 
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Однако многие простые люди склонны считать, что именно самоотверженный труд мигрантов на чужбине, в условиях различных лишений и унижений, спасал и спасет республику от тотального голода и разрухи.
 
За эти заслуги некоторые даже предлагают присвоить таджикскому трудовому мигранту звание «Герой Таджикистана» и установить памятник мигранту во всех больших городах страны.

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