Денежные переводы мигрантов из России равны трети ВВП Таджикистана

Граждане Таджикистана в прошлом году перевели из России на родину почти 2 миллиарда долларов, заявил журналистам помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков.

По его словам, в России на сегодняшний день работают свыше 870 тысяч таджикских граждан. "Сумма денежных переводов мигрантов из Таджикистана на родину в 2016 году составила 1,9 миллиарда долларов. Это соответствует трети ВВП республики", - цитирует Ушакова РИА «Новости».

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Напомним, объем ВВП Таджикистана в прошлом году сложился на сумму 54,4 миллиарда сомони (около $7 млрд.).

Между тем, официальные структуры Таджикистана с 2013 года предпочитают воздерживаться от афиширования объемов денежных переводов мигрантов. Объясняют таджикские чиновники это тем, что данный вопрос может получить политический оттенок.

Некоторые чиновники даже убеждают, что в структуре переводов частных лиц в республику львиную долю составляют поступления за счет экспорта сухофруктов, стараясь, таким образом, занижать заслуги трудовых мигрантов в поддержке благосостояния страны.

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Однако многие простые люди склонны считать, что именно самоотверженный труд мигрантов на чужбине, в условиях различных лишений и унижений, спасал и спасет республику от тотального голода и разрухи.

За эти заслуги некоторые даже предлагают присвоить таджикскому трудовому мигранту звание «Герой Таджикистана» и установить памятник мигранту во всех больших городах страны.