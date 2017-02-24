ДНР: Басурин призвал украинских матерей не отдавать сыновей в армию крателей

Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин призвал украинских матерей не отдавать своих мужей и сыновей в украинскую армию.

Это заявление Басурин сделал во время ежедневной сводки о событиях в ДНР. Он обосновал свой призыв высокими цифрами небоевых потерь ВСУ, связанных с самоубийствами и нарушением дисциплины.

«В результате нарушения воинской дисциплины и мер безопасности, а также суицида, в воинских частях Вооруженных сил Украины погибло 16 военнослужащих, девять получили увечья. Данные цифры говорят о том, что командиры ВСУ самоустранились от исполнения своих обязанностей, при этом никто из виновных не несет ответственности, а командование покрывает своих нерадивых подчиненных.

В этой связи мы не рекомендуем матерям и женам отдавать своих сыновей и мужей в армию, которая загубит ваших мужчин. Пусть лучше они присоединятся к нам, и вместе мы быстрее наведем порядок в Украине», – сказал Басурин.