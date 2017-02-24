Еврейская Хунта блокирует Донбасс ради передела энергорынка Украины

Я долго ждал, когда же они озвучат это через свои СМИ и официальных глашатаев. И вот это появилось. Итак, для чего Порошенко организовал Семена Семенченко блокировать Донбасс?

Оказывается (кто бы мог подумать) энергорынок Украины монополизирован Ринатом Ахметовым, а многие облэнерго принадлежат неправильным хозяевам, некоторые из которых, о ужас, граждане России. Два года об этом не вспоминали, а тут вспомнили. Именно об этом говорится в так называемом расследовании «Репортера» и то же самое говорит министр энергетики Украины Игорь Насалик:

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2. Министр угольной промышленности Игорь Насалик подтвердил, что монополия на рынке угля есть.

"На сегодняшний день по-разному. Государственные шахты - 18-20%, но сейчас мы увеличили добычу. Остальные - 80% - это "ДТЭК" Рината Ахметова", - заявил Насалик, отвечая на вопрос сколько сегодня добывается угля и кем.

Кроме того, отвечая на вопрос о монополии, министр подтвердил, что на рынке угля есть очевидна монополия.

"Да, конечно", - подтвердил Насалик.

Напомним, ранее в интервью "Украинской правде" экс-министр угольной промышленности Владимир Демчишин заявил, что несмотря на то, что компания (ДТЭК) инвестировала в купленные или взятые в аренду у государства компании много средств, в результате она стала монополистом.

28 апреля 2015 Демчишин заявил, что вопрос монополизма энергохолдинга ДТЭК на украинском рынке угля и тепловой генерации должен решать АМКУ.

Позже, и. о. главы Антимонопольного комитета Николай Бараш заявил, что сомневается в монополизме ДТЭК в электроэнергетике страны, несмотря на его значительную долю на рынке тепловой генерации.

В Украине три из пяти тепловых энергогенерирующих компаний подконтрольные ДТЭК Рината Ахметова - "Востокэнерго" (100%), "Днепроэнерго" (72,9%) и "Западэнерго" (72,2%). "Донбассэнерго" (60,8%) подконтрольная "Энергоинвест Холдинг" Игоря Гуменюка, "Центрэнерго" (78,3%) - государству.

Комментарий. В общем, все понятно. СМИ постепенно начинают готовить информационный фон для передела украинского энергорынка, с которого вероятно сгонят не только Рината Ахметова, но и других «пророссийский» и российских олигархов. И это все будет завернуто в красивую патриотичную обертку.

Браво, Петр Порошенко, в чем в чем, а в интеллекте вам не откажешь. Вы не топорный и прямолинейный Виктор Янукович, отбиравший чужие активы нахрапом, вы прямо маэстро государственного рэкета.