Гарем за государственный счёт: гламурная чиновница из Томска в бикини

Кто как не начальник отдела по бюджету, экономике и собственности Думы может научить горожан красивой жизни? Наталья Музыкина из Томска взяла на себя эту нелегкую ношу. Видимо, старается отвлечь граждан от насущных проблем. Многочисленные путешествия по зарубежным странам, походы по клубам, ресторанам, дорогостоящие курорты, снимки устриц, королевских креветок, выпивки, авто и себя, причем в весьма откровенном виде.

Девушка заинтересовала пользователей соцсетей кадрами из своей жизни не просто так: все-таки чиновнику полагается жить поскромнее. Но вопрос вызвал, прежде всего, немоверно быстрый взлет Натальи по карьерной лестнице - вот она закончила Сибирскую академию Госслужбы, работала советником отдела по экономике городской Думы - и вот теперь начальник.

Если опираться на сведения о доходах, расходах и имуществе, Наталья в год получила чуть больше 700 тысяч рублей, т. е. порядка 60 тысяч в месяц. Мнение соц. сетей резко разделились: у одних бомбит, другие уверены: авто, устрицы и отдых на курортах вполне вписываются в данную сумму:

В Инстаграме Натальи можно найти и тысячу "важных" советов на все случаи жизни, впрочем, как у любой среднестатистической ТП:

«Итальянский спритц — что может быть лучше в пятничный вечер»,

«Если ты сомневаешься между мной и другим человеком — не выбирай меня»,

«Любви не избежать, но у меня получается»,

«Устрицы в Томске, наелся, напился и жди отличного настроения».

Вот как надо служить народу, показывая пример местным нищебродам. А все просто завидуют)