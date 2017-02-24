Главное не побеждать а участвовать! Худший лыжник чемпионата стал звездой Интернета

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано стал звездой Интернета. На чемпионате мира по лыжным видам спорта он выступал хуже всех, но именно ролик с его участием собрал больше всего просмотров.

Это немудрено, хотя и отстал он от лидера гонки на 40 минут. Лыжник так искренне радовался снегу, что вызвал у зрителей неимоверный восторг. Дело в том, что спортсмен видел снег впервые.

До этого Солано тренировался на улицах Каракаса на лыжах с колесиками. Более того, на чемпионат полетел за свой счет. Не заставило его вернуться домой и досадное обстоятельство — во Франции во время пересадки его приняли за иммигранта-нелегала, и чуть не депортировали. По прилету ему не хватало денег даже на еду. Но игра стоила свеч.

Как отмечают спортивные комментаторы, то, что он сумел проехать шесть километров — уже чудо, передает телеканал "Россия 24".