Главное не побеждать а участвовать! Худший лыжник чемпионата стал звездой Интернета

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Главное не побеждать а участвовать! Худший лыжник чемпионата стал звездой Интернета

Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано стал звездой Интернета. На чемпионате мира по лыжным видам спорта он выступал хуже всех, но именно ролик с его участием собрал больше всего просмотров.

Это немудрено, хотя и отстал он от лидера гонки на 40 минут. Лыжник так искренне радовался снегу, что вызвал у зрителей неимоверный восторг. Дело в том, что спортсмен видел снег впервые.

До этого Солано тренировался на улицах Каракаса на лыжах с колесиками. Более того, на чемпионат полетел за свой счет. Не заставило его вернуться домой и досадное обстоятельство — во Франции во время пересадки его приняли за иммигранта-нелегала, и чуть не депортировали. По прилету ему не хватало денег даже на еду. Но игра стоила свеч.

Как отмечают спортивные комментаторы, то, что он сумел проехать шесть километров — уже чудо, передает телеканал "Россия 24".

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 25 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,326