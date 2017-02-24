Ирак: В Мосуле ИГИЛ применило дроны-убийцы



Иракские военные впервые официально подтвердили гибель людей в результате бомбовых ударов, нанесенных игиловскими дронами. Данные потери были понесены в результате инцидентов в восточном и южном Мосуле, произошедших 21 февраля. По сообщениям газеты Daily Sabah со ссылкой на бригадного генерала Абдул-Махди Аль-Амери, игиловские беспилотники запустили ракету и убили двух учащихся средних классов в районе Караж Аль-Шамал. В то же время три иракских военнослужащих погибли от гранаты, сброшенной с квадрокоптера в районе Фуркан, еще 2 солдата было убито в исторической части города (восточная часть Ниневии) и еще двое – в районе Аль-Нур.



Согласно одним только докладам иракского правительства, в результате атак БПЛА было убито в общей сложности 9 человек. В то же время, ИГИЛ заявляет о том, что в результате бомбардировок различными боеприпасами с беспилотников было убито по меньшей мере 30 иракских военнослужащих.



С 2014 года ИГИЛ активно использует различные беспилотники для разведки и корректировки артиллерийского огня. Однако, с конца 2015 группировка начала использовать беспилотники для проведения атак с воздуха. Небольшая по своей площади зона боевых действий в Мосуле компенсирует малую дальности применения гражданских беспилотников. Тот факт, что город разделен рекой Тигр также увеличивает роль беспилотников в проведении разведки и доставке боеприпасов. Боевики ИГИЛ запускают беспилотники с крыш домов мирных жителей, что, как правило, позволяет им не попасть под авиа- и артудары коалиции во главе с США и иракских сил. Боевые самолеты неэффективны против небольших беспилотников, а находящиеся в Мосуле иракские силы не имеют средства радиоэлектронной борьбы для обнаружения и подавления игиловских беспилотников. Пока данная проблема не будет решена, игиловские беспилотники будут представлять угрозу военнослужащим иракской армии и коалиции, а также будут играть важную роль в боевых действиях в Мосуле.



ИГИЛ активно распространяет атаки, проведенные беспилотниками, в своих СМИ, тем самым фактически сподвигая сторонников террористов использовать беспилотники для осуществления терактов в Европе и во всем мире.