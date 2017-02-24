Каратели готовят к отправке на Донбасс авиацию

Словосочетание "украинская военная авиация" у многих вызывает скепсис и саркастические ухмылки, и во многом такое восприятие оправдано. В стране-руине не может быть ничего монументального, кроме дурости. Тем не менее, то, что на Украине называют авиацией, принесло много горя восставшему Донбассу.

Хотя за него Украина и уплатила по счетам. Однако дураку уроки не впрок. Киевский режим и его военное командование вознамерилось ликвидировать на Донбассе и оставшиеся ошметки своей авиации.

О подготовке переброски в зону "АТО" некоторых летательных аппаратов сообщает со ссылкой на источники в Херсонской области экс-нардеп от этого региона Алексей Журавко. "Ротация и движение на херсонском военном вертолетном аэродроме продолжается. Учения проходят каждый день. Вот и сегодня в Чернобаевку прибыли Ми-8 с Львовской области. Ранее я писал, что подвозились в Чернобаевку боеприпасы к вертолетам.

Сегодня мне стало известно, что часть боеприпасов для вертолетов было отправлено в сторону Мариуполя. Также я узнал о том, что учения и вылеты на боевых вертолетах будут проводиться чаще. Как утверждает мой источник, в ближайшее время планируются частые вылеты в сторону Донецка и ротации", - сообщил в соцсети политик, прилагая видео.