Каратели оставили жителей ДНР без мобильной связи

Киевские власти попытались сорвать День защитника Отечества на Донбассе, где праздник, в отличие от Украины, отмечают официально. Обстрелы начались рано утром, повреждена, в том числе, и донецкая фильтровальная станция, только что отремонтированная после предыдущего обстрела. Из-за прицельного удара по объектам инфраструктуры тысячи жителей ДНР остались без мобильной связи.

После ударов по населенным пунктам Ясиноватая и Спартак в Донецке — перебои с мобильной связью. Украинской артиллерией уничтожены антенные станции двух крупнейших операторов.

Ясиноватая. Блок пост ополчения уничтожен. Дорогу на Горловку ВСУ пытаются отрезать от Донецка.

После ночных боев командование ДНР награждает солдат в полевых условиях медалями за доблесть. "Здесь крест, нас командир награждал за верность", — говорит один из ополченцев.

На линию фронта для солдат дети отправили открытки и письма. Эти слова здесь действительно дороги: "Ветераны, низкий вам поклон за победу, мужество и честь, и за наш сегодня мирный сон, и за то, что мы сегодня есть".

23 февраля в Ясиноватой идет снег с дождем, дорога домой усыпана снарядами.

День защитника Отечества в ДНР проходит неспокойно, периодически возобновляется стрельба. Украинская сторона не выполнила договоренностей по отводу тяжелых вооружений.

Содержание группировки на всей линии разграничения каждый день Украине обходится в сотни тысяч долларов. Разрушает Киев не только города, но и собственную экономику. В окопах под Ясиноватой сегодня – усиленное дежурство.