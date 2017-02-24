Мосул: «Ночные охотники» Ми-28 истребляют боевиков ИГИЛ на улицах

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Мосул: «Ночные охотники» Ми-28 истребляют боевиков ИГИЛ на улицах

Боевая работа «Ночного охотника» Ми-28 против ИГИЛ попала на камеру американского телеканала ABC News.

В кадре ударный вертолет российского производства атакует террористов ИГИЛ*, укрывающихся на улицах Мосула. Ми-28 ведет огонь из 30-миллиметровой автоматической пушки, одновременно отстреливая тепловые ловушки (пиропатроны, нагревающиеся до 2500 – 3000 градусов и являющиеся ложными целями для переносных зенитно-ракетных комплексов).

Затем «Ночной охотник» ВВС Ирака наносит удар по боевикам неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

Над местами попаданий поднимается черным дым, что свидетельствует о точности атак Ми-28.

*запрещенная Верховным судом РФ террористическая организация

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