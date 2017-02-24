Национализация промышленности Донбасса: невозможное возможно

Похоже, что для Рината Ахметова и других украинских олигархов, владеющих промышленными активами на территории ЛДНР, могут наступить тяжелые времена

По крайней мере, двое блогеров, обладающих инсайдерской информацией — один из них находится непосредственно в Донецке — анонсировали в Фейсбуке национализацию, о которой якобы уже в течение этой недели будет объявлено руководством республик.

Плюс к этому в украинской прессе незадолго до этого были опубликованы, попавшие в руки к журналистам в результате утечки, документы о планируемом республиканскими властями создании гигантского государственного холдинга "Метэнерго" в который должны будут войти 18 предприятий, ныне являющихся собственностью украинских магнатов. Речь идет о таких гигантах промышленности как Енакиевский меткомбинат, Макеевский филал ЕМЗ, Енакиевский коксохим, Харцизский трубный завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, Комсомольское рудоуправление, объединяющее более 100 предприятий; Краснодонуголь, Ровеньки-, Свердловантрацит, шахта "Комсомолец Донбасса", Зуевская ТЭС, Донецкоблэнерго. Донецкий метзавод, Макеевский и Ясиноватский коксохимы, меткомбинат и коксохим в Алчевске.

Сама идея национализации или в качестве более мягкого варианта — введения без смены собственника внешнего госуправления на предприятиях, принадлежащих олигархам, не нова — ее активно обсуждали на уровне руководства республик еще в 2014 году, однако решение этого вопроса волевым образом самым катастрофическим образом сказалось бы на экономике всего региона. Дело в том, что поставки сырья с территории Украины на большинство предприятий обеспечивались собственниками, найти параллельные каналы снабжения республиканские власти не имели возможности, поэтому, чтобы избежать остановки производств с десятками тысяч рабочих мест, от всяких планов национализации пришлось отказаться.

Однако блокада, организованная добровольческими батальонами, которая перекрыла не только отправку угля на Украину, но и завоз сырья в ЛДНР, уже привела к остановке целого ряда предприятий, а некоторые дорабатывают последние дни на незначительных запасах и скоро тоже встанут. В этих условиях преференции олигархам, которые являлись гарантами бесперебойного снабжения, теряют всякий смысл. Кроме того, есть одна этическая проблема, решение которой обязательно должно было быть найдено. Украинские олигархи исправно платили налоги в бюджет Украины. Донбасс даже в нынешней, отягощенной военными действиями и инфраструктурной неразберихой ситуации, давал экономике Украины денег больше, чем любая из западных областей.

Таким образом, промышленность Донбасса не только кормила граждан государства, власти которого обстреливают и уничтожают населенные пункты республик, но, в частности, и оплачивает так называемую антитеррористическую операцию. Абсурдность и неприемлемость подобного положения вещей была очевидна для всех без исключения, однако перспектива экономического коллапса заставляла республиканские власти закрывать на это глаза.

Известно также, что Россия крайне заинтересована в том, чтобы уменьшить собственные траты на содержание республик. Хотя открытых данных нет, но по некоторым сведениям, бюджеты ЛДНР более чем на 80 процентов, формируются за счет поступлений из России. Национализация, если бы была возможность сохранить действующие производства, очень серьезно снизила бы бремя расходов.

В уже упоминавшихся документах, опубликованных украинской прессой, есть расчеты предполагаемой доходности государственного холдинга "Метэнерго". Она может составить 1,4 миллиарда долларов в год. В документах говорится также о возможном учреждении торгового дома при Минэнерго РФ, поставках из России необходимого сырья, достройке инфраструктуры и российских рынках сбыта для отдельных видов продукции.

В логику предстоящей национализации вписывается и пока еще окончательно не принятый законопроект о налоговой перерегистрации всех предприятий ЛДНР до конца марта. Хорошо известно, что украинские олигархи ни при каких обстоятельствах не могут позволить себе платить налоги в республиках, поскольку с точки зрения законодательства Украины это уголовно наказуемое деяние, которое будет квалифицировано как поддержка сепаратистких органов власти и незаконных вооруженных формирований.

Не обладая инсайдерской информацией, рискну предположить, что почти за 3 года, прошедших с начала боевых действий, необходимая логистика, обеспечивающая работу холдинга, в который войдут национализируемые 18 промышленных предприятий, была сверстана при помощи российских специалистов, и со дня на день станет известно о решении, которое сразу снимает множество проблем — начиная с глубоко укорененного в общественном сознании представления о грабительской приватизации, позволившей криминальному миру взять под свой контроль колоссальные промышленные активы региона, и заканчивая переводом республик на частичное самообеспечение.