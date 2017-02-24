Нидерланды – следующая победа национально движения над глобалистким ЕС?

Весна 2017 — начало испытаний для Европы. Может быть, серьезных перемен. Не таких радикальных, какие принесли многочисленные арабские весны, круто замешанные на импортных поставках западной демократии в Ливию, Египет и т.д. Но для Европы, чтобы почувствовать себя потрясенной, растерянной и разбитой так много и не нужно: чуть-чуть побед так называемых ультраправых, защищающих немножко не те ценности, в которые играют современные давно вросшие в кресла власти поистрепавшиеся лево‑ и правоцентристские лидеры — это уже для последних считать грядущую ситуацию катастрофой.

Случится ли она — вопрос дискуссионный. Первый ответ на него станет известен поздно ночью 15 марта, когда закроются избирательные участки в Нидерландах и ответственные за соответствие процесса волеизъявления граждан нормам законодательства посчитают, кто из кандидатов сколько голосов получил. Впрочем, маленькая деталь: поскольку в Нидерландах «русская хакерофобия» сформировалась уже как «реальная угроза политической стабильности государства», подсчет бюллетеней может несколько затянуться. Руководство страны уже заявляло о том, что кибернетические системы использоваться на выборах не будут, считать голоса решено с помощью листков бумаги и ручек. Так надежней. Так больше уверенности, что пресловутые Fancy Bear или кто там еще до нидерландской избирательной системы своими виртуальными когтями не дотянутся.

Итак, главный вопрос, терзающий одно из ключевых государств Евросоюза: сможет ли исламофоб и антиевропеист Геерт Видерс выиграть выборы? Руководимая им Партия свободы (ПС), возможно, обладает не столь уж и большой долей симпатий электората (согласно последним соцопросам политическая организация Вилдерса пользуется поддержкой 20% населения), но у остальных претендентов результаты еще ниже. За пятилетие, миновавшее с момента последних всеголландских выборов «свободисты» удвоили количество народа, готового последовать за ними (в 2012 году показатели ПС вращались вокруг цифры 10%).

Кто такой Герт Вилдерс

Сам Герт, напоминающий Дональда Трампа внешне (по крайней мере, нестандартной прической) и старающийся быть похожим на американского лидера и в остальном, уверен, что «в день выборов случается всякое» и рассчитывает, что реальные результаты голосования в его пользу будут куда более высокими, чем об этом говорят сегодня социологи.

Вилдерс — не новичок в политике. Засветился в ней на национальном уровне еще в 90-х годах прошлого столетия, вступив в 1989 г в либерального толка Народную партию за свободу и демократию, ряды которой покинул в 2004 из-за своей позиции несогласия с обсуждавшимися условиями приема Турции в ЕС и ряду других вопросов. В том же году Герт основал Партию свободы, во главе которой и шествует теперь к креслу руководителя страны.

Герта Вилдерса европейские паразитические СМИ считают законченным исламофобом, приводя в подтверждение этому высказывания политика о Коране, как источнике исламского терроризма и заявления, что он «выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы тот жил в наше время». За свои намеренно-неосторожные высказывания о мусульманах лидер Партии свободы уже дважды представал перед судом, однако в итоге был оправдан: оба раза судьи не нашли в речах Герта нарушений закона.

Программа форматом с записку

Европа, по мнению «голландского Трампа», увязла в болоте чрезмерной толерантности, теряя из-за этого уважение к собственным (христианским) ценностям и национальным традициям. Именно на национальных и религиозных струнах нидерландской души и думает сыграть Вилдерс, полагающий, что если эта ставка не сработает, то европейцам придется забыть о своей европейскости.

Его предвыборная программа умещается на одной странице бумажного листа формата А4, состоит всего из 11 пунктов и называется «Нидерланды должны снова стать нашими».

Очень похоже на «Америка снова должна стать великой», не правда ли? Еще один плюс в доказательства тождественности Трампа и Вилдерса.

Первый пункт программы, пожалуй, самый забойный с точки зрения автора этих строк и самый спорный на взгляд представителя «традиционной Европы», корреспондента испанского издания El Confidencial Сары де Диего. Звучит он коротко и ясно: деисламизация Нидерландов. Чтобы сделать это, Вилдерс призвал акцентировать внимание на всех центрах для беженцев, мечетях (которые он называет «нацистскими храмами» и исламских школах. Он предлагает не только запретить Коран, который сравнивает с «Mein Kampf» Гитлера, но также и сажать в тюрьму превентивно радикальных мусульман. Кроме того, он собирается «не допустить возвращения в Голландию боевиков, которые выезжали в Сирию, чтобы сражаться в рядах Исламского государства и закрытия границ для всех лиц, ищущих убежища и иммигрантов из арабских стран». Запрет на ношение паранджи в Нидерландах, который тоже включен в планы Вилдерса-премьера, на фоне этих идей кажется уже мелочью, на которую и внимания обращать особо не стоит.

Кроме антииммигрантских настроений Партия свободы также держит твердый курс на выход Нидерландов из Европейского союза. План, не мудрствуя лукаво, назвали «некзит» (Nexit), по аналогии с небезызвестным «брекзитом». Сразу же после завершения британского референдума Вилдерс выступил с заявлением, что «в случае победы на выборах организовал бы в стране плебисцит на тему выхода ее из Евросоюза» и прозрачно намекнул, что неплохо бы и народам остальных стран «проверить себя», а так уж ли нужно им находиться в сообществе.

«23 июня 2016 года войдет в историю как День независимости», — вдохновенно произнес лидер Партии свободы. — Сопротивление еврофильской элиты (глобалисткой прим. РуАН) преодолено. С этого момента начинается новая эра — мы осознаем нашу собственную силу и веру в возможность достижения суверенитета».

Свои слова Вилдерс продублировал на собственном аккаунте в Twitter.

В экономической части программы обращают на себя внимание проекты возврата к пенсионному порогу в 65 лет (сейчас голландцам предписано выходить на заслуженный отдых не раньше, чем в 67), обещание снизить налог на доходы физических лиц и увеличить расходы на вооруженные силы. А также отказ от «финансирования остального мира и персон, которых мы не хотим видеть у себя». Последний постулат без расшифровки выглядит не очень понятным — эксперты полагают, что речь идет о прекращении помощи странам, заведомо неспособным вернуть взятое в долг, но готовым регулярно просить взаймы еще и еще.

Победить, но не править?

Согласно раскладам политологов и социологов Вилдерс в настоящий момент силен ровно настолько, чтобы выиграть выборы, но не диктовать условия впоследствии, приступив к исполнению обязанностей премьера.

Нидерландский парламент состоит из 150 депутатов и, стало быть, побеждает в голосовании тот, кто набирает 76 «за». Собрать такую сумму Герту будет трудненько: предварительный анализ показывает, что в высший законодательный орган страны могут пройти до 14 партий. Многие из которых (некоторые политологи даже считают, что большинство) настроены не в пользу «второго Трампа». Хотя не исключено, что «политическая мелочь» все же не обладает какими-то принципами за исключением одно: кто слаще пообещает, за тем и пойду.

Если все будет действительно так, то у нынешнего премьера Марка Рютте имеются неплохие шансы победить, не выиграв: противники Вилдерса готовы пойти на компромисс с Рютте, занимающим на текущий момент вторую позицию в гонке с 16% голосов избирателей.

Рютте собрать коалицию, которая принесет ему необходимое число голосов для нового срока премьерства, собрать тоже будет совсем не просто. Но, в принципе, пятерка наиболее крупных фракций (за исключением группы от Партии свободы, разумеется) принести нужную сумму депутатских мест ему может. Мало сомнений, что его поддержат товарищи по Народной партии за свободу и демократию, которую он и возглавляет. Плюс Партия труда, плюс партия Христианско-демократический призыв, плюс партия «Демократы 66». Чтобы наскрести искомые 76 мандатов, Рютте потребуются голоса партии «Зеленые левые», у которых как раз «накопились вопросы» к действующему премьер-министру.

Ситуация с премьером, который победил, но не правит может возникнуть в Нидерландах в третий раз за всю ее историю после Второй мировой войны. Такие ситуации возникали уже в 1971 и 1977 годах.

Итак, патовая ситуация?

Да, если социология не ошибается. Но ведь ошиблась же она в Штатах. И кто возьмет на себя смелость утверждать, что выборы в Нидерландах 15 февраля принесут именно такой расклад, который напророчили «люди с опросными листами»? Герт Вилдерс — это же все-таки «второй Трамп». Ну и чем он хуже первого?