На акции в центре Нью-Йорка, которая прошла в в рамках кампании по ознакомлению американцев с реальной ситуацией на Украине, демонстранты развернули плакаты со словами «Обаму - в тюрьму», «Ваш враг - Джордж Сорос», передает ТАСС.Кроме того, раздали «несколько сотен печатных изданий», заявила официальный представитель института Дайан Сэр, добавив, что тема акции заинтересовала жителей США.Подобные акции, рассказывающие «правду о том, что произошло на Украине три года назад», прошли и в других городах страны, а также в Берлине.Сэр опасается, что в США может произойти свой «Майдан» против президента Дональда Трампа.Согласно докладу, подготовленному движением Линдона Ларуша, на Украине при активном участии «групп неонацистов» произошел «жестокий переворот», использованный Вашингтоном для «оправдания нового этапа военной мобилизации НАТО против России».Представители властей США, например, Виктория Нуланд, открыто поддерживали евромайдановцев, но отказывались признавать, что не только мирные демонстранты вышли на улицы Киева и других городов Украины. Как говорится в докладе, «неофашистские банды, участвовали в вооруженном мятеже против избранного правительства».США и их союзники, в частности, фонды, которые контролирует Сорос, оказали поддержку более 2 тыс. неправительственных организаций, направлявшим общественное мнение украинцев в нужное русло перед беспорядками.Составители доклада напоминают, что, как заявила Нуланд, Вашингтон направил 5 млрд долларов с 1991 года на то, чтобы установить на Украине «демократическое правительство».Теперь же Сорос и бывшие члены команды Обамы пытаются помешать Трампу наладить отношения с Россией.В 2015 году, комментируя в интервью CNN ситуацию на Украине и бегство экс-президента страны Виктора Януковича, Обама заявил, что США «помогли передаче власти» в Киеве.