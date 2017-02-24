«Похищение» Гончаренко – гнусная провокация гнилого нардепа и карательных спецслужб

Так называемое похищение нардепа от Блока Петра Порошенко Алексея Гончаренко оказалось пиар-акцией, приуроченной к "сепаратистскому" празднику 23 февраля. Об этом сообщил сам Алексей Гончаренко, обнаружившийся живым и невредимым.

Он же поведал, что масштабы его гнусности, в которой никто не сомневался, все же, катастрофически недооценены. Пиар-акция походу исполняла роль "спецоперации", чтобы подставить отца жертвы, которая была убита бандеровцами в Одесском доме профсоюзов.

Об этом Гончаренко рассказал в эфире украинского телеканала News One. По его словам, он-де в действительности принимал участие в многомесячной разработке Алексея Кушнарева, отца погибшего в одесском Доме профсоюзов активиста "Куликового поля" Геннадия Кушнарева.

Гончаренко сейчас находится в Одессе, а произошедшее называет спецоперацией, в которой у него была роль наживки.

"Я выступал в роли "наживки", сегодня был апогей спецоперации, которая длилась несколько месяцев. Это было приурочено к 23 февраля, к очередной сакральной дате для пророссийских сил", — сообщил он.

Очевидно, что в таком случае, если слова Гончаренко соответствуют действительности, он стал соучастником циничной и аморальной провокации в отношении убитого горем отца, потерявшего сына. Судьба еще одного человека сломана ради пиара скандального депутата, и количество политзаключенных на Украине, скорее всего, увеличится.

Ранее СМИ запестрели сообщениями о "похищении" Гончаренко. Позже стали обозначаться подробности: якобы его похитила "сепаратистская группа" во главе с депутатом райсовета Одесской области Кушнаревым, с целью мести за убийство его сына боевиками "евромайдана" в Доме профсоюзов на Куликовом поле 2 мая в Одессе.

Кушнарев и его сообщники, по версии прокуратуры, сами собирались пытать депутата, но для его похищения пытались нанять других исполнителей. Под видом исполнителей с заказчиками преступления общались сотрудники правоохранительных органов.

Всего по подозрению "в причастности к попытке похищения Гончаренко", сообщил прокурор, задержаны три человека.

"Исполнители должны были похитить Гончаренко, ослепить его и перебить ноги. А затем выбросить где-то у дороги. СБУ заранее получила информацию о подготовке похищения. Затем сделали инсценировку с похищением – видео показали заказчику похищения – Кушнареву. После того, как заказчик убедился в том, что заказ выполнен, он оплатил заказ исполнителям. Таким образом, доказательства были получены", - пояснил "Стране" подробности "спецоперации" глава СБУ Одесской области Сергей Батраков.

Любопытно, что сайт "Думская" (принадлежит Гончаренко), который первым разместил информацию о похищении нардепа, позже (уже после информации об инсценировке похищения) написал: "дезинформация о похищении Алексея Гончаренко была распространена "Думской" по просьбе правоохранителей. Мы приносим свои извинения читателям".

Напомним, Гончаренко был одним из координаторов той зверской бойни и открыто выражал одобрение действиям убийц людей, укрывшихся в Доме профсоюзов. Тогда от рук "сторонников евроинтеграции", только по официальным данным, погибло около 50 одесситов, в том числе, Геннадий Кушнарев.

Именно у тела убитого Кушнарева будущий депутат Гончаренко фотографировался в день трагедии. На одной фотографии тело Кушнарева лежало вниз лицом, а на другом фото, где был уже Гончаренко, его тело было перевернуто и лицо погибшего было черного цвета. Фотографии с погибшим Гончаренко опубликовал в собственном блоге на полях издания "Украинская правда". Эти фото стали поводом для обвинения Алексея Гончаренко в соучастии в той страшной трагедии и в кощунственном отношении к погибшим.