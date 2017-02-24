Прорыв дамбы Оровилл. Паника в затопленной Калифорнии! Кулачные бои и брошенные автомобили на дороге

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 Дамба озера Оровилл: распад продолжается. Под ударами миллионов галлонов  воды и грязи поврежденный водосброс  на озере Оровилл распадается на глазах. Разбитые бетонные стены, трещины и летающие большие куски бетона мусора можно видеть на фотографии водосброса, полученных  19 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени США.

Прорыв дамбы Оровилл. Паника в затопленной Калифорнии! Кулачные бои и брошенные автомобили на дороге

В эту часть Калифорнии движется еще один крупный шторм и Национальная служба погоды выпустила предупреждение во всей Центральной долине: Готовьтесь к эвакуации. Быстро.

Хаос для многих уже при дверях! Радуйтесь, что вы не затронуты в этом месиве и молитесь за тех, кто затронут!

Прорыв дамбы Оровилл. Паника в затопленной Калифорнии! Кулачные бои и брошенные автомобили на дороге

Многие  в Калифорнии были разбужены экстренным стуком в дверь, где стоящая на пороге полиция приказала срочно бежать. Водохранилище изливает свои запасы, а еще один шторм грядет.  Ночью начата эвакуация. Люди напуганы. 

Прямая трансляция (спасибо камраду Архангелос)

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