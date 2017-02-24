Прорыв дамбы Оровилл. Паника в затопленной Калифорнии! Кулачные бои и брошенные автомобили на дороге

Дамба озера Оровилл: распад продолжается. Под ударами миллионов галлонов воды и грязи поврежденный водосброс на озере Оровилл распадается на глазах. Разбитые бетонные стены, трещины и летающие большие куски бетона мусора можно видеть на фотографии водосброса, полученных 19 февраля, в 6:00 вечера по восточному времени США.

В эту часть Калифорнии движется еще один крупный шторм и Национальная служба погоды выпустила предупреждение во всей Центральной долине: Готовьтесь к эвакуации. Быстро.

Хаос для многих уже при дверях! Радуйтесь, что вы не затронуты в этом месиве и молитесь за тех, кто затронут!

Многие в Калифорнии были разбужены экстренным стуком в дверь, где стоящая на пороге полиция приказала срочно бежать. Водохранилище изливает свои запасы, а еще один шторм грядет. Ночью начата эвакуация. Люди напуганы.

Прямая трансляция (спасибо камраду Архангелос)