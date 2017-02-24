Протест Японии подтвердил верность решения России о дивизии на Курилах

. Ранее стороны договорились о совместном хозяйствовании на территориях, статус которых оспаривают японцы. Через два месяца ожидается приезд в Россию японского премьера Синдзо Абэ. Как последние шаги Москвы отразятся на диалоге с японцами о принадлежности Курил?

Токио направил по дипломатическим каналам протест Москве по поводу ее планов разместить в этом году дивизию на Курильских островах. Как заявил в четверг генсек японского правительства Есихидэ Суга, подобные намерения России противоречат японским интересам. «Прискорбно, если Вооруженные силы России усилят военное присутствие на северных территориях. Это идет вразрез с позицией нашего государства», – заявил Суга.

Вместе с тем, как отметил Суга, Токио «выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения». Япония оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.

О планах разместить на Курилах дивизию сообщил накануне министр обороны России Сергей Шойгу. Ранее он объявлял о создании трех дивизий на западном направлении в течение 2016 года, а также о формировании инфраструктуры для российских военных на Курилах. Только в прошлом году на Курильских островах появились новейшие береговые оборонительные ракетные комплексы «Бал» (на Кунашире) и «Бастион» (на Итурупе). Именно на эти два острова японцы претендуют в первую очередь.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров пояснил, что размещением дивизии Россия подтверждает, что готова к сотрудничеству с Токио в военной области. «Размещая на Курилах свои вооруженные силы, мы не собираемся использовать их против Японии», – сказал Озеров РИА «Новости», подчеркнув, что Россия продолжит размещать вооруженные силы на своей территории там, где это необходимо, и без нарушений норм международного права и требований ООН.

В свою очередь первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что Россия может использовать Курильские острова для защиты.

«Мы считаем, что этот вопрос (по Курилам) решенный, и, так как это российская территория, российская земля, Россия вправе принимать любые меры по защите этой территории, а также по использованию этой территории для защиты РФ в целом», – сказал депутат.

При этом, по его мнению, курильский вопрос не должен быть препятствием для развития торгово-экономических и культурных связей между Россией и Японией.

Десятилетиями российско-японские отношения осложняет отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны. Япония ставит его подписание в зависимость от решения вопроса о Курильских островах, настаивая на возвращении ей четырех островов – Хабомаи, Шикотана, Итурупа и Кунашира. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Руководитель Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов выразил уверенность, что известие о появлении дивизии на Курилах не осложнит переговорный процесс между странами. «Курс на укрепление обороноспособности Южных Курил провозглашен давно и осуществляется поэтапно. Были опубликованы планы о том, что Россия создаст военно-морскую базу на острове Матуа в центральной части Курил, что тоже не вызывало восторга у японцев»,сказал Кистанов газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, помимо военных аспектов японцев огорчают и другие вещи, например осуществление Россией плана социально-экономического развития Курил.

«Недавно были даны имена пяти безымянным островам. Все это вызывает у японцев негативную реакцию. Тем не менее процесс переговоров идет. Уже можно сказать, что наши отношения получили стимул в результате прошлогодней декабрьской встречи президента России Путина и японского премьера Абэ. Был подписан большой пакет соглашений в сфере экономики. На уровне лидеров наших стран была достигнута договоренность о том, что нужно осуществлять совместную хозяйственную деятельность на территориях, на которые претендует Япония. В этом плане с обеих сторон ведется интенсивная работа. Вице-премьер Юрий Трутнев как представитель президента в Дальневосточном федеральном округе разработал план и положил его на стол премьер-министру. С японской стороны создан межведомственный совет по совместному освоению, как они говорят, северных территорий», – перечислил эксперт.

Кроме того, на этот год намечено несколько двусторонних встреч. В марте должны пройти переговоры на уровне заместителей министров иностранных дел, а после проведена встреча в формате 2 + 2 на уровне министров иностранных дел и обороны. В апреле планируется визит в Россию премьер-министра Синдзо Абэ, который также собирается посетить в сентябре Восточный экономический форум во Владивостоке.

. Поэтому реализация давно намеченных планов по укреплению обороноспособности не снизит обороты переговорного механизма»,спрогнозировал Валерий Кистанов.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов считает, что появление подобного протеста со стороны Токио подтверждает правильность действий России. «Мы абсолютно вольны в своих действиях, и это наше суверенное дело, которое никого не касается. Понятно, что такие заявления должны были последовать хотя бы потому, что вопрос принадлежности Курил является одним из дежурных вопросов японской повестки на протяжении десятков лет», – сказал Мартынов газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что дискурс об островах изобрели ястребы холодной войны в самом ее начале с целью «покусывать СССР с Дальнего Востока». «Мы помним знаменитый термин времен холодной войны: «Япония – непотопляемый авианосец США». Холодной войны нет, СССР нет, а осадочек остался – и вопрос живет сам по себе, как будто бы он действительно есть! Это наследие холодной войны крепко укрепилось в японской внутриполитической повестке. Им еще предстоит преодолеть эту реальность. Понятно, что любой политик, который сегодня будет говорить в Японии здравые вещи по этому поводу, подвергнется обструкции, и это будет его политической смертью», – считает политолог.

По его словам, размещение дивизии делается не против Японии, а против крупнейшей на Тихом океане морской авиабазы на Окинаве, которая принадлежит США. «Японцы должны сами подумать о том, насколько им нужны такие гости на Окинаве», – подытожил Мартынов.