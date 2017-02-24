Россия. Развитие регионов страны. Любимый город Воронеж

Про Воронеж много чего можно сообщить, но поскольку я специализируюсь на видео о России, в моей библиотеке более 4000 тысяч роликов, пользователи «Сделано у нас» попросили меня для удобства не вешать много «белья» на ленту — постараюсь рассказать чем живут город и область очень кратко и сжато и так… Любимый Воронеж:
Воспитание новых элит. Технологии. Университет в твоём кармане.
Богатейшие традиции агрохозяйств.
Новые технологии, требования и времена ставят на ноги производство.
Развитие современной инфраструктуры.
Туристичесский потенциал.
Воронеж, развитие, новые стандарты жизни, образы будущего.
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