Россия. Развитие регионов страны. Любимый город Воронеж

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Россия. Развитие регионов страны. Любимый город Воронеж

Про Воронеж много чего можно сообщить, но поскольку я специализируюсь на видео о России, в моей библиотеке более 4000 тысяч роликов, пользователи «Сделано у нас» попросили меня для удобства не вешать много «белья» на ленту — постараюсь рассказать чем живут город и область очень кратко и сжато и так… Любимый Воронеж:

Воспитание новых элит. Технологии. Университет в твоём кармане.

Богатейшие традиции агрохозяйств.

Новые технологии, требования и времена ставят на ноги производство.

Развитие современной инфраструктуры.

Туристичесский потенциал.

Воронеж, развитие, новые стандарты жизни, образы будущего.

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