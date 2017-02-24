Россия. Развитие регионов страны. Любимый город Воронеж

Про Воронеж много чего можно сообщить, но поскольку я специализируюсь на видео о России, в моей библиотеке более 4000 тысяч роликов, пользователи «Сделано у нас» попросили меня для удобства не вешать много «белья» на ленту — постараюсь рассказать чем живут город и область очень кратко и сжато и так… Любимый Воронеж:

Воспитание новых элит. Технологии. Университет в твоём кармане.

Богатейшие традиции агрохозяйств.

Новые технологии, требования и времена ставят на ноги производство.

Развитие современной инфраструктуры.

Туристичесский потенциал.

Воронеж, развитие, новые стандарты жизни, образы будущего.