Саратовские музыканты попросили Владимира Путина запретить рок

Саратовский музыкант Роман Базан опубликовал на портале Change.org петицию к президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить рок-музыку.

Предложение адресовано также министру культуры РФ Владимиру Мединскому и губернатору Валерию Радаеву. Автор петиции предлагает "запретить к общественному прослушиванию социально опасные рок-группы (в идеале вообще рок как таковой)".

"Свободное исполнение в публичных местах песен про употребление алкоголя, наркотиков, беспорядочные половые связи, в ряде случаев открытая неприязнь к власти, с упоминанием фамилий (группы Элизиум и Lumen), пропаганда неприязни патриотизму (группа Louna), тексты с разжиганием в людях межклассовой вражды, бунтов, что особенно опасно в канун 100-летия Октябрьской Революции", - указывает музыкант.

Автора беспокоит то, что сторонники отдельных субкультур, таких как эмо и хипстеры, "принимают женоподобный вид, всячески поощряют наплевательское отношение к военной службе, пренебрежение к религии, особенно представителям церкви, культ западных ценностей, отсутствие стремления к институту семьи, стремление жить одним днём, не задумываясь о будущем страны, о создании семьи". "Мы сами, как бывшие рок-музыканты, убедившись в кощунстве этого направления, глубоко раскаиваемся. Данный информационный продукт должен быть запрещен, или хотя бы ограничен доступом в сети Интернет, наряду с порнографией и сценами насилия", - пишет Базан. По его заявлению, его поддерживают также музыканты групп BR и "Кок Оду". На данный момент под петицией подписались 140 чел.