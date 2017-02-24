Сочи: Елена Исинбаева зажжёт огонь III Военных игр в России

Знаменитая прыгунья с шестом, олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Елена Исинбаева станет главным действующим лицом церемонии зажжения огня зимних Всемирных военных игр, что стартовали в эти дни в столице Олимпиады-2014 Сочи.

Торжественная церемония старта Военных игр пройдет на одном из олимпийских объектов — арене "Ледяной куб" в 20.00 по московскому времени в пятницу, 24 февраля. Процедура зажжения огня держится в тайне, однако, как сообщает ТАСС, олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова передаст огонь Исинбаевой, которая и зажжет факел.

Программа зимних Игр военных всего мира состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Будут разыграны 44 комплекта медалей, за которые начнут борьбу более тысячи спортсменов-военнослужащих.

Выступят на играх представители Австрии, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Бельгии, Германии, Греции, Словении, Монголии, Ливана, Пакистана, Македонии, Сербии, Китая, Испании, Ирана, Финляндии, Белоруссии, Казахстана, Турции, Швейцарии, Китая, Словении, Италии и Франции.