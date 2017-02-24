Стали пощадил чеченцев во время Войны, а они теперь на него кидаются

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о недопустимости попыток героизировать Сталина. Такое мнение он высказал на своей странице в Instagram.

В Чечне в четверг вспоминают жертв депортации чеченского и ингушского народа 23 февраля 1944 года.

"23 февраля 1944 года чеченский народ был погружен в вагоны для перевозки скота и депортирован в Сибирь и бескрайние степи Средней Азии, - написал он. - Тысячи и тысячи чеченцев защищали Кавказ, Сталинград, Москву, прорывали блокаду Ленинграда, брали Кенигсберг и Берлин, освобождали Варшаву, Киев, Прагу и Вену. В благодарность за это Сталин расправился с чеченским народом".

"Тем, кто и сегодня стремится героизировать Сталина, приписать исключительно ему одному победу в Великой Отечественной войне, следует вспомнить, что на фронтах и в тылу погибли десятки миллионов человек. Это они победили фашизм, а не Сталин!" - заявил глава республики.

23 февраля 1944 года представители чеченского и ингушского народов в массовом порядке были высланы в Казахстан и Киргизию. Сосланы были даже те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Тогда в дороге и в 13-летней ссылке от голода, холода и болезней погибла треть высланных.

Накануне депутаты Народного собрания Ингушетии единогласно приняли в первом чтении проект закона, предусматривающий запрет увековечивать память Сталина на территории региона. Законом предусматривается запрет не только на установку памятников, бюстов Сталину и на присвоение его имени городам, селам и улицам, но и публичное оправдание, одобрение его деятельности, в том числе путем размещения его изображений в общественных местах и в административных помещениях с целью возвеличивания его личности и деяний.