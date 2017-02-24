Сырный завод построят в Подмосковье

В Серпуховском районе Московской области построят завод по производству сыров. Объект создадут на территории индустриального парка «Оболенский». В проект собираются вложить 120 миллионов рублей, производственная мощность завода составит порядка 20 тонн сыра различных сортов.

Известно, что инвестором проекта стала компания «Терра-Фуд». На первом этапе проекта планируется построить первую очередь завода и большой холодильник, в котором сырная продукция будет дозревать и храниться. Вторым этапом проекта станет строительство цеха по производству сыра мягких сортов. Об этом сообщает администрация Серпуховского района.

Отметим, на новом предприятии собираются открыть 40 рабочих мест. Также объект может стать площадкой для сбыта молочной продукции производства местных фермеров и аграрных предприятий.

Добавим, согласно данным Министерства сельского хозяйства РФ, на российском рынке доля сыров отечественного производства увеличилась до 75%. В перспективе ведомство видит рост этого показателя до 90%. Развитию отрасли способствуют действующие запреты на ввоз продуктов и-за рубежа и государственная политика импортозамещения.