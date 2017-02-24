Танковый прорыв: главные российские итоги оружейной выставки в Абу-Даби

В столице ОАЭ Абу-Даби прошла 13-я Международная выставка International Defense Conference & Exhibition (IDEX). На сегодня это крупнейшее мероприятие такого рода на Ближнем Востоке, которое привлекает более 1 тыс. компаний из 57 стран мира.

Россия — неизменный участник IDEX с 1993 года. В этом году на выставке — 38 российских компаний, которые представили более 240 образцов вооружения.

Заказчики проявляют высокий интерес к ее закупке почти по всей предлагаемой на экспорт номенклатуре, в частности, к системам ПВО, бронетанковой и авиационной технике, безотказному российскому стрелковому оружию.

Площадь российской экспозиции, организованной Рособоронэкспортом, — 1 тыс. 379 кв. м. Представлены истребители Су-35 и МиГ-29М2, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, боевая машина поддержки танков БМПТ, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, зенитный ракетно-пушечный комплекс 2К22М1 "Тунгуска-М1" и другая продукция военного назначения:

модели систем ПВО "Антей-2500" и "Бук-М2Э", в том числе на гусеничном и колесном шасси;

радиолокационные станции и радиолокационные комплексы контроля воздушного пространства;

специальная бронированная машина ВПК-233136 "Тигр" и специальная полицейская машина СПМ-3 ВПК-3924 "Медведь" (первый показ за рубежом);

новый модуль разведки и управления ПВО на шасси "Тигра" (первый показ за рубежом);

ударные вертолеты Ми-35М и Ми-28НЭ, разведывательно-ударный Ка-52.

По мнению специалистов холдинга "Вертолеты России", большой интерес у посетителей выставки вызвали новейший вертолет Ми-171А2, легкий Ка-226Т и Ка-32А11ВС со специализированным оборудованием для пожаротушения.

Концерн "Калашников" показал комплект модернизации стрелкового оружия (входит в Ростех) на примере самозарядного карабина "Сайга".

Предприятие представило свою серийную продукцию: стрелковое оружие, скоростные и специальные катера, а также новый комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2. Первые его поставки намечены на конец текущего квартала.

По данным разработчиков, этот беспилотник создавался в условиях повышенной секретности — он позволяет при минимальных размерах выполнять задачи, на которые ранее требовались аппараты в несколько раз большей массы с применением механических или пневмонических катапульт.

В ходе IDEX 2017 наследный принц Абу-Даби Мухаммед Аль Нахайян ознакомился с боевым модулем "Бахча", предлагаемым для модернизации боевых машин пехоты БМП-3.

ВТС РФ и ОАЭ

В 2018 году Россия и Объединенные Арабские Эмираты приступят к работам в сфере военно-технического сотрудничества в рамках недавно подписанных соглашений.

Как сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров, РФ и ОАЭ подписали соглашение о развитии промышленной кооперации в области военно-технической продукции. В частности, по его словам, это дает возможность развивать совместный проект по легкому истребителю пятого поколения.

Танковый контракт

Также Денис Мантуров сообщил, что РФ подписала крупный контракт на поставку танков Т-90МС на Ближний Восток и планирует в ближайшее время подписать еще один с одним из зарубежных заказчиков. Этот танк за два года был испытан в нескольких ближневосточных странах.

Ранее стало известно, что Россия ведет переговоры с рядом стран Ближнего Востока по продаже российского танка Т-90МС. Гендиректор "Уралвагонзавода" (УВЗ) Олег Сиенко также заявлял, что Т-90МС имеет большие перспективы на этом рынке вооружений, бронемашина успешно прошла испытания в Кувейте.

Противотанковые ракеты

Рособоронэкспорт заключил контракт стоимостью $700 млн на поставку партии противотанковых ракет иностранному заказчику. Ранее ежедневное издание Show Daily, освещающее выставку, сообщило, что контракт предполагает поставку 5 тыс. противотанковых ракет и средств обучения.

Легкий истребитель пятого поколения

Россия и ОАЭ вместе займутся разработкой легкого истребителя пятого поколения.

C российской стороны в проекте будет принимать участие Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) как головная организация, а также "Сухой" со своими наработками по истребителю пятого поколения и Российская самолетостроительная корпорация (РСК) "МиГ" с наработками по однодвигательным самолетам. Работы по созданию совместного легкого истребителя пятого поколения на основе российского МиГ-29 ведутся с 2018 года.

Два "Гепарда"

Построенные для Вьетнама два фрегата проекта "Гепард-3.9" отправятся к заказчику в середине 2017 года. Сейчас они находятся на испытаниях в Черном море. Первый корабль проходит государственные испытания, второй — заводские.

ВМС Вьетнама получили первую пару фрегатов этого типа в 2011 году. В 2012-м был заключен контракт на строительство еще двух кораблей этого типа, они были заложены осенью 2013 года. Сообщалось, что Вьетнам намерен заказать еще два корабля этого типа.

Потенциал Т-90МС

"Уралвагонзавод" готов расширить серийное производство новейшего основного боевого танка Т-90МС.

Танк Т-90МС является принципиально новой боевой машиной, построенной на цифровой платформе по принципу открытой архитектуры, прошел все испытания в регионах Ближнего Востока и Латинской Америки и показал великолепные результаты в сложных климатических условиях.

Танковый успех

Главком Сухопутных войск России Олег Салюков на выставке заявил, что войска полностью удовлетворены продукцией российского танкостроения. По его словам, танки Т-72Б3 и Т-90 считаются одними из лучших машин на мировом рынке.

Боевой модуль на машину "Тайфун-ВДВ"

Новейший дистанционно управляемый боевой модуль разработки научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" прошел этап предварительных испытаний и заказан для Воздушно-десантных войск РФ с целью установки на защищенные машины "Тайфун-ВДВ" с колесной формулой 4х4.

Он оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и танковым пулеметом (7,62 мм) 6П7К. Модуль впервые был представлен за рубежом.

Перспективы Су-35

Россия ведет переговоры с несколькими зарубежными покупателями по поводу продажи российского истребителя Су-35, отметил Денис Мантуров.

Глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил о том, что РФ и ОАЭ подписали соглашение о намерении арабской страны приобрести у России эти самолеты. Истребителем также интересуются Бразилия и Индонезия. Ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов заявил, что "в ближайшее время" планируется подписать контракт по Су-35 с Индонезией.

В ноябре 2015 года Россия подписала контракт на 24 истребителя Су-35 с Китаем. Стоимость соглашения оценивается не менее чем в $2 млрд, в договоренность входят также поставки наземного оборудования и резервных двигателей.

Продвижение МиГ-35

РСК "МиГ" (входит в ОАК) намерена продвигать новейший истребитель МиГ-35 на ближневосточный рынок.

МиГ-35 — новейший российский многоцелевой истребитель поколения "4++". Имеет улучшенные летно-технические характеристики, новейшее бортовое радиоэлектронное оборудование, широкий арсенал управляемого вооружения классов "воздух — воздух" и "воздух — поверхность".

Его летные испытания начались 26 января 2017 года. Подписан контракт с Минобороны РФ на поставку в 2017–2018 годах двух таких истребителей.

Испытание в ОАЭ

РФ ведет переговоры о возможности испытаний продукции "Калашникова" на территории ОАЭ. Пока речь идет лишь о проведении тестовых испытаний продукции концерна. Стало также известно, что в ближайшее время начнутся испытания российского боевого модуля на шасси от ОАЭ, который пойдет на вооружение в арабскую страну.

С-400 для Турции

Турция выразила интерес к российским зенитным ракетным системам (ЗРС) С-400, в настоящее время стороны ведут переговоры о возможных поставках, встал вопрос с финансированием.

В ноябре 2016 года министр национальной обороны Турции Фикри Ышык заявил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о покупке С-400. В конце декабря стороны провели заседание межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству. До этого сообщалось, что в рамках заседания будет затронут вопрос о поставках этих систем.

Первым иностранным заказчиком ЗРС С-400 стал Китай, о подписании контракта было объявлено весной 2015 года. По данным СМИ, общая стоимость сделки составила около $3 млрд. В октябре 2016 года межправительственное соглашение о поставке С-400 было подписано также с Индией.

Стоимость контракта С-300

Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил на выставке, что стоимость контракта с Ираном на поставку этой стране российских зенитных ракетных систем С-300 составила около $1 млрд. Поставки других видов оружия в эту страну пока не планируются.

Контракт был заключен еще в 2007 году, однако его выполнение было приостановлено в 2010-м. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу.

Модернизация БМП-3

Россия и ОАЭ ведут переговоры по модернизации парка боевых машин пехоты БМП-3 ближневосточной страны.

Спрос на "Тигры"

На IDEX 2017 гендиректор Военно-промышленной компании (ВПК) Александр Красовицкий сообщил, что повышенным спросом на мировом рынке вооружений пользуются бронеавтомобили "Тигр".

В свою очередь, заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов отметил, что спрос на бронеавтомобили "Тигр" увеличивается, "у нас есть конкретные контракты, конкретные поставки: мы экспортируем как базовые "Тигры", так и "Тигры" с противотанковым комплексом "Корнет".

"Тигр" — семейство российских бронеавтомобилей, различные модификации которого выпускаются на Арзамасском машиностроительном заводе (входит в ВПК) с 2005 года.