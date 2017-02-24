Тепличный комплекс на 3 гектара открыли в Амурской области

В Благовещенском районе Амурской области запустили первую очередь тепличного комплекса. Площадь новых теплиц предприятия «Тепличный» составляет 3,19 гектара, планируется построить еще столько же. Проект был реализован менее чем за год.

Общая стоимость запуска двух очередей предприятия превышает 1 миллион рублей, общая площадь двух очередей теплиц будет составлять 6,19 гектара. При выходе предприятия на полную мощность увеличить объемы производства до 7,5 тонн овощей с закрытого грунта. При этом, по ожиданиям специалистов, урожайность с квадратного метра будет составлять 120 килограммов огурца и 90 килограммов томата.

На предприятии отмечают, что таких показателей производства возможно достичь с помощью технологии малообъемного выращивания и капельного полива овощных культур. Кроме того, в теплицах будут применять системы зашторивания, электродоствечивания, испарительного увлажнения и поддержания температуры, а также подкармливать растения углекислым газом.

Новые площади тепличного комбината позволят обеспечить жителей региона овощами местного производства. Реализация проекта осуществлялась при поддержке федерального и областного бюджетов, предприятие получило от Минсельхоза РФ субсидию в 101,2 миллиона рублей. На строительство второй очереди предприятия ежегодно выделяют средства энергетические компании – от 50 до 70 миллионов на безвозмездной основе. Кроме того, сейчас решаются вопросы подключения новых объектов к сетям коммуникации.

Добавим, в 2014-2015 году ООО «Тепличное» построило еще один комплекс теплиц площадью 3,1 гектара.