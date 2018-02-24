Тимати и его 3-летняя дочь готовятся к совместному прыжку с парашютом. Видео

Рэпер готовит дочь к серьезным испытаниям.

Популярный рэп-исполнитель Тимати опубликовал видео, на котором его дочь Алиса, которой 19 марта только исполнится четыре года, летает в аэротрубе одна — без помощи инструктора.

«Нарабатываем летные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируемся в потоке. Вопрос: зачем? Задействованы почти все группы мышц и самое главное, это мощнейшее укрепление вестибулярного аппарата. Плюс, похоже, что это любимый вид спорта у Алисы Тимуровны, конечно же после балета. На самом деле, мы готовимся к настоящему прыжку в тандеме, только Симоне об этом не говорите тссс», — призвал к молчанию подписчиков музыкант о своих далеко идущих планах. Менее чем за сутки ролик набрал более полутора миллионов просмотров.

«Ну офигеть! Нереально круто». — «Молодец, Алиса!» — восторженно откликнулись поклонники.

«Суперпапа! Очень приятно за вами двумя наблюдать! У вас чудный ребенок! Счастливое детство у девочки! Не перестаю восхищаться вашей мамой, Симоной! Прекрасный пример», — пишут пользователи.

Правд,а некоторые восприняли слишком серьезно заявление исполнителя о предстоящих прыжках с парашютом и заволновались: «Вопрос зачем прыгать? И возможно ли это для такого возраста».

Напомним, Алису родила Тимати его подружка — модель Алена Шишкова, которую сейчас подозревают в романе с создателем соцсети «ВКонтакте» Павлом Дуровым. По взаимной договоренности воспитание полностью взял на себя рэп-исполнитель. Сейчас Алиса живет вместе со своей бабушкой Симоной, матерью музыканта, в Доминикане. Женщина посвятила внучке всю себя.

Нарабатываем лётные часы. Уже самостоятельно и уверенно ориентируемся в потоке. Вопрос: зачем ? - Задействованны почти все группы мышц и самое главное, это мощнейшее укрепление вестибулярного аппарата. Плюс, похоже что это любимый вид спорта у Алисы Тимуровны, конечно же после Балета ))) на самом деле, мы готовимся к настоящему прыжку в тандеме, только @simona280 об этом не говорите тссс....😂😂😂 Публикация от Black Star (@timatiofficial) Фев 21, 2018 в 7:08 PST

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