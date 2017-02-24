Тонкий троллинг от министра обороны России Сергея Шойгу

Для тренировок юнармейцев строят модель здания Рейхстага. Чтобы у ребят была возможность «штурмовать правильное место».

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о строительстве модели здания Рейхстага для тренировок юноармецев. По его словам, так у них появится возможность «штурмовать конкретное место», а не «что попало»

В парке «Патриот» в Кубинке строится здание Рейхстага, которое смогут штурмовать юноармейцы, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу во время своего выступления в Госдуме в среду, передает корреспондент РБК.

«В парке «Патриот» строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», — сказал Шойгу.

По его словам, кроме модели здания Рейхстага в парке «Патриот» будет построена «полноразмерная партизанская деревня», в которой разместят «класс подготовки подрывников», «землянку замполита», кухню, повара, партизанскую баню, а также коровник и свинарник.

Шойгу также рассказал, что сейчас в парке завершается создание линии фронта с окопами и блиндажами, и уже в этом году посетители парка смогут «почувствовать атмосферу» — например, провести день на службе на подводной лодке и «попробовать компот и макароны по-флотски».