В ООН вместо убитого Чуркина будет защищать Россию Пётр Ильичёв

Исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН назначен Петр Ильичев, до скоропостижной кончины Виталия Чуркина занимавший должность его первого заместителя. Об этом объявили в четверг в пресс-службе российской дипмиссии.

"Петр Ильичев стал исполняющим обязанности постоянного представителя РФ при ООН", - сообщили в постпредстве.

Виталий Чуркин, занимавший пост постоянного представителя РФ при ООН с 8 апреля 2006 года, скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. Как сообщили в МИД, постпред ушел из жизни на рабочем месте. Президент России Владимир Путин во вторник посмертно наградил Чуркина орденом Мужества.

Минутой молчания память дипломата почтили в Госдуме, Министерстве иностранных дел России, а также Совете Безопасности ООН. Свои соболезнования родным и близким Чуркина выразили президент России Владимир Путин, глава российского дипведомства Сергей Лавров, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, госсекретарь США Рекс Тиллерсон, экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр, главы МИД Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Ирана и многие другие.

22 февраля в постпредстве РФ при ООН прошло прощание с Виталием Чуркиным, а 23 февраля его тело было доставлено на родину. В пятницу в Москве пройдут траурные мероприятия в связи с кончиной дипломата. "Церемония прощания с постоянным представителем Российской Федерации при ООН Виталием Чуркиным состоится 24 февраля в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ Президента (ул. Маршала Тимошенко, 25)", - сообщили в российском дипведомстве. Похоронят дипломата на Троекуровском кладбище.