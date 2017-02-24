В Женеве начался четвёртый раунд межсирийских переговоров

Владимир Путин накануне говорил о межсирийских переговорах в Женеве. Президент России надеется, что диалог между правительством Сирии и оппозицией, который начался еще в Астане, будет развиваться и в Женеве. Там открылся четвертый раунд переговоров.

У Дворца Наций спецпосланник ООН де Мистура приветствует журналистов. Это первый день переговоров после паузы почти в год. Позитивный фон создали консультации в Астане, нужно пользоваться моментом, говорит де Мистура. От Женевы-4 не ждут прорыва — ждут сигнала. Военное урегулирование и политическое должны идти параллельно, считают эксперты.

"Не нужно ждать чудес. Я суеверен, во-первых, плюс есть противоречия в настоящем, к тому же я реалист. Момент важен, чтобы все стороны поняли, что война не должна продолжаться. Каковы главные препятствия? Недостаток доверия — в этом переговоры призваны помочь", — заявил Стаффан де Мистура.

Оппозиция в Женеве представлена тремя группами — эр-риядской, каирской и московской. Нет курдов, астанинской группы, внутрисирийского объединения "Хмеймим". Правительственную делегацию возглавил господин Джафари — постоянный представитель Сирии при ООН.

"Я руководствуюсь резолюцией Совбеза ООН номер 2254. Но моя мечта, как переговорщика — чтобы с каждой стороны было по одной-единственной делегации. Так можно лучше работать", — говорит де Мистура.

Приехали также дипломаты и эксперты от стран Международной группы поддержки Сирии, в том числе от США, Турции, России. Они могут наблюдать, влиять, но не должны вмешиваться.

Двусторонние консультации идут в закрытом режиме, общее приветствие для камер отложили на вечер. Столы для прямых переговоров готовы, но когда удастся перейти к диалогу без посредников — вопрос.

"Мы знаем, что произойдет, если в очередной раз провалимся: больше жертв, больше страданий, больше террористов и больше беженцев. Давайте работать в рамках резолюции Совбеза ООН 2254, хотя это нелегко, и надеяться, что сможем сделать что-то хорошее, пока длится перемирие", — говорит де Мистура.

Приоритет Женевы — это политическое урегулирование. Речь — о том, как сформировать переходное правительство, разработать конституцию, провести в Арабской Республике выборы. Известно, что в Швейцарию сирийские оппозиционеры привезли свои предложения по конституции.

По данным некоторых источников, эр-риядская платформа вновь говорит о немедленном уходе президента Асада. Во время приветствия спецпосланник ООН напомнил: переговоры не подразумевают предварительных условий.

Для Стаффана де Мистуры это и личный вызов: 2,5 года в роли спецпосланника по Сирии, несколько десятилетий работы в ООН. Кризис в Сирии продолжается шесть лет, с каждым новым раундом Женевы ставки и ожидания растут, а оправдывать их все сложнее.