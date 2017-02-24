Владимир Путин назвал военные приоритеты России

24.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Владимир Путин назвал военные приоритеты России

Среди приоритетов в развитии Вооруженных сил России – укрепление стратегического ядерного щита и Воздушно-космических сил. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю Дня защитника Отечества, сообщает "Интерфакс". На сегодняшний день Россия готова отразить любую агрессию — армия способна действовать четко и согласованно, у нее огромный боевой потенциал.

Также президент пообещал продолжить работу над кадровым и организационным укреплением Вооруженных сил, повышением их боеготовности и мобильности. Он добавил, что нынешнее состояние оборонно-промышленного комплекса России позволяет уверенно реализовывать самые масштабные планы.

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