Владимир Путин назвал военные приоритеты России

Среди приоритетов в развитии Вооруженных сил России – укрепление стратегического ядерного щита и Воздушно-космических сил. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на торжествах по случаю Дня защитника Отечества, сообщает "Интерфакс". На сегодняшний день Россия готова отразить любую агрессию — армия способна действовать четко и согласованно, у нее огромный боевой потенциал.

Также президент пообещал продолжить работу над кадровым и организационным укреплением Вооруженных сил, повышением их боеготовности и мобильности. Он добавил, что нынешнее состояние оборонно-промышленного комплекса России позволяет уверенно реализовывать самые масштабные планы.