Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит укреплять свои Вооружённые силы

Россия продолжит развивать свои Вооруженные силы, среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита и ВКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня защиты Отечества.

Он отметил, что за последние годы в военной сфере в РФ произошли кардинальные преобразования, "и мы обязательно продолжим работу над кадровым и организационным укреплением Вооруженных сил, повышением их мобильности и боеготовности.

Среди приоритетов - укрепление стратегического ядерного щита, современных Воздушно-космических сил, а также строгое выполнение госпрограммы вооружений", - сказал президент.

Он подчеркнул, что растущие возможности отечественного ОПК "позволяют уверенно реализовать все наши масштабные планы".

Безопасность России - в надежных руках

Путин отметил, что Вооруженные силы России имеют огромный боевой потенциал, безопасность страны находится в надежных руках.

Он поздравил военнослужащих с праздником. "Безопасность России, защита ее граждан, безусловно, в надежных руках. Наши Вооруженные силы имеют огромный боевой потенциал, находятся в постоянной готовности, способны действовать четко и согласованно и уверенно отразить любую агрессию", - подчеркнул Верховный главнокомандующий.

Смелость и решительность

Путин отметил смелость и решительность российских военнослужащих, задействованных в Сирийской Арабской Республике.

"Хочу поблагодарить за смелость и решительность всех военнослужащих, которые сейчас помогают народу Сирии бороться с террористами", - сказал глава государства. "Вы проявляете самые благородные качества, спасая обездоленных людей, оказывая им медицинскую помощь, доставляя сотни тонн гуманитарных грузов", - обратился Путин к военнослужащим.

"Нашим общим достоянием стали имена героев-современников, подвиги лучших российских бойцов и командиров. На них должны равняться и молодые ребята, которые выбрали для себя нелегкую службу в армии и на флоте", - заключил Верховный главнокомандующий.

Особый военный патриотизм

Президент РФ поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества, отметив что они по праву считаются надежной опорой государства и общества.

"Поздравляю вас и всех военнослужащих страны, гражданский персонал Вооруженных сил с праздником, с Днем защитника Отечества", - обратился Путин к военным на праздничном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

"Хорошо известно, что у нашего офицерства - свой, особый военный патриотизм. Они посвящают жизнь защите родины, и в этом их идеалы, честь и главные ценности", - подчеркнул Путин. Он добавил, что такое ответственное и самоотверженное отношение к службе является частью характера российских военных, "и потому они по праву считаются надежной опорой государства и общества".

"Мы чествуем сегодня всех ветеранов Вооруженных сил, людей, которые внесли большой вклад в развитие армии и флота, в укрепление славных традиций российского воинства, в воспитание и профессиональную подготовку новых поколений солдат, матросов, офицеров", - продолжил президент.

Путин также адресовал "самые теплые слова поколению победителей, раздавивших нацизм". "Вы преодолели тяжелейшие, немыслимые испытания, показали, что значит сила любви к отечеству", - сказал президент. По его словам, это поколение на века оставило потомкам исторический урок единства.

"Еще раз сердечно поздравляю вас с праздником, желаю твердо идти к поставленной цели, достигать новых успехов", - обратился Путин к военнослужащим.

Среди участников праздничного концерта - обновленный состав Дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова. Впервые обновленный состав этого коллектива вышел на сцену 16 февраля в Театре Российской армии.

В праздничном концерте в Кремле также принимают участие Центральный военный оркестр Минобороны РФ, воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова, народные артисты СССР Александра Пахмутова и Василий Лановой, народные артисты России Лев Лещенко, Лариса Долина и Тамара Гвердцители, заслуженные артисты России Ольга Кормухина и Денис Майданов, балет Аллы Духовой "Тодес", Ансамбль танца имени Игоря Моисеева, артисты Государственной академической хоровой капеллы имени А. В. Свешникова, воспитанники детской школы-студии "Юные Александровцы" и другие артисты. Кроме того, на сцену выйдут иностранные коллективы: Ансамбль министерства обороны Сербии "Станислав Бинички", мужской хор Народной вооруженной милиции КНР и Ансамбль Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан.

В результате крушения 25 декабря прошлого года самолета ТУ-154 погибли 64 участника ансамбля имени Александрова, в том числе руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу Воздушно-космических сил России на базе Хмеймим. Всего жертвами трагедии стали 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель департамента культуры Минобороны Антон Губанков.