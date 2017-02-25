Американцы подробно рассказали как Российская Армия регулярно их троллит

Телеканал США подробно рассказал как Российская Армия их троллит: Русский корабль Виктор Леонов был замечен в международных водах штата Делавэр во вторник утром, сообщает CBS News. Корабль остановился на Кубе, а оттуда продолжил свой путь до восточного побережья Соединенных Штатов. Судно, как ожидается, продолжит путь к военно-морской базе подводных лодок в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, прежде чем отправиться обратно на юг. Виктор Леонов способен перехватывать радиосигналы. Он также вооружен ракетами земля-воздух. Это не первый раз, когда российские суда были развернуты у берегов США. Аналогичные миссии были проведены в 2014 и 2015 годах, хотя это, как сообщается, было более распространенным явлением во время холодной войны. Россия также развернула крылатые ракеты наземного базирования, запрещенные в 1987 договора. Россия в настоящее время имеет два батальона запрещенных ракеты, один на полигоне Капустин Яр близ Волгограда, а другой на оперативной базе где-то в стране. Отличились неоднократно также русские лётчики, они надолго запомнились американским морякам своими полётами...