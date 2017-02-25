Брата главы Северной Кореи убили оружием массового уничтожения

На лице Ким Чен Нама обнаружили вещество VX. Это фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия

Брат северокорейского лидера был отравлен запрещенным ООН химическим веществом. Малайзийская полиция подтвердила, что для убийства Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, было использовано вещество VX (Ви Экс).



Ви Экс — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Оно классифицируется ООН как оружие массового уничтожения. Платок, пропитанный этим веществом, накинули на голову Ким Чен Нама в аэропорту Малайзии, после чего тот скончался через считаные минуты. О том, что известно о веществе Ви Экс, рассказывает репортер BBC Руперт Хейс.

Руперт Хейс репортер BBC

Основными подозреваемыми являются две женщины из Вьетнама и Индонезии.

Халид Абу Бакар генерал-инспектор малайзийской полиции

Северная Корея отвергает свою причастность к убийству Ким Чен Нама. Пхеньян утверждает, что если бы они дали вещество в руки подозреваемой женщине, то та бы просто скончалась на месте. Тем не менее, камеры аэропорта зафиксировали, что предполагаемая убийца уходила с места преступления с поднятыми руками, чтобы быстрее смыть вещество со своих рук. При этом, подтверждено, что одна из женщин получила отравление веществом Ви Экс. Теперь малайзийские власти намерены провести дезинфекцию аэропорта Куала-Лумпура.