Брата главы Северной Кореи убили оружием массового уничтожения

На лице Ким Чен Нама обнаружили вещество VX. Это фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия
Брат северокорейского лидера был отравлен запрещенным ООН химическим веществом. Малайзийская полиция подтвердила, что для убийства Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, было использовано вещество VX (Ви Экс).
Ви Экс — фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Оно классифицируется ООН как оружие массового уничтожения. Платок, пропитанный этим веществом, накинули на голову Ким Чен Нама в аэропорту Малайзии, после чего тот скончался через считаные минуты. О том, что известно о веществе Ви Экс, рассказывает репортер BBC Руперт Хейс.
Руперт Хейс репортер BBC «Мы узнали, что же из себя представляет нервно-паралитическое вещество Ви Экс. Один эксперт рассказал мне, что это невероятно серьезное оружие. Тому есть три причины. Во-первых, Ви Экс — очень мощно действующее вещество — достаточно всего 100 грамм, которые могли попасть в его глаз или на кожу, чтобы он умер. Во-вторых, Ви Экс очень сложно изготовить. Это не то, что вы можете сделать в своей комнате. Скорее всего, тут нужны мощности на уровне государства, что может быть очередной отсылкой к Северной Корее. В-третьих, Ви Экс входит в число запрещенных конвенцией ООН химических оружий. Так что это значит? Если атаку совершили северокорейские агенты, то они не просто совершили убийство на территории другого государства, но они также виновны в провозе запрещенного химического оружия в международный аэропорт».
Основными подозреваемыми являются две женщины из Вьетнама и Индонезии.
Халид Абу Бакар генерал-инспектор малайзийской полиции «Эти две женщины были хорошо проинструктированы как накидывать этот платок ему на голову. Перед тем, как они совершили это, четверо подозреваемых дали им жидкость, которой было совершено убийство».
Северная Корея отвергает свою причастность к убийству Ким Чен Нама. Пхеньян утверждает, что если бы они дали вещество в руки подозреваемой женщине, то та бы просто скончалась на месте. Тем не менее, камеры аэропорта зафиксировали, что предполагаемая убийца уходила с места преступления с поднятыми руками, чтобы быстрее смыть вещество со своих рук. При этом, подтверждено, что одна из женщин получила отравление веществом Ви Экс. Теперь малайзийские власти намерены провести дезинфекцию аэропорта Куала-Лумпура.
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