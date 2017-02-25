Чемпионка мира по биатлону Анна Погорелова открыла в Московской области кроличью ферму

Чемпионка мира по биатлону среди юниоров Анна Погорелова мечтала жить с семьей в деревне и разводить кроликов. Ради этого она оставила большой спорт и продала всю свою недвижимость.

Анне удалось осуществить задуманное — первая партия крольчатины с ее фермы появилась на прилавках московских магазинов в январе 2017 года и принесла спортсменке около 240 тыс. руб. прибыли. В течение года месячная прибыль, по расчетам предпринимательницы, должна вырасти до 1 млн руб.

За два с половиной года стартовые вложения в кролиководческую ферму составили порядка 22,5 млн руб. Из них 12 млн руб. ушло на покупку земли, оборудования и кроликоматок, 3 млн руб. — на ремонт здания, 5 млн руб. — на зарплаты семи сотрудникам и около 2,5 млн — на аренду. Официальная зарплата Анны все это время составляла 30 тыс. руб. в месяц.

Зато теперь, когда все уже построено и запущено, можно рассчитывать на рост доходов. Ведь с точки зрения скорости оборота инвестиций кроличий бизнес — один из самых выгодных в сельском хозяйстве. В год крольчиха приносит до 60 крольчат (за раз — 10-12), репродуктивный возраст — от года до трех. Беременность длится месяц, за три месяца новорожденный кролик набирает 2,5 кг живого веса (тушка 1,4 кг), съедая в общей сложности 8 кг корма (17 руб. за 1 кг; 136 руб. за три месяца). Если все будет идти по плану, то капитальные инвестиции можно отбить за полтора-два года.

В спорт будущую чемпионку отдали, как водится, родители. Папа хотел, чтобы девочка стала профессиональной теннисисткой, так что начинала она на корте. Но, по словам Погореловой, семья жила небогато, а участие в теннисных соревнованиях требовало больших расходов. И в 11 лет она самостоятельно решила сменить вид спорта и стала ездить на тренировки по биатлону. О новом спортивном увлечении отец узнал только через три месяца после начала занятий. К решению дочери он отнесся скептически.

Однако в первый же год начинающая биатлонистка заняла третье место в эстафете и четвертое место в индивидуальной гонке. Несмотря на успехи, спортивная карьера складывалась непросто. В 2009 году, во время подготовки к чемпионату мира среди юниоров, Анна попала в больницу из-за высоких нагрузок. В это же время умерла ее мама. Тем не менее 19-летняя Погорелова выиграла отборочный тур, а затем и чемпионат. По словам Анны, это было очень тяжелое время: изнурительные тренировки, груз ответственности. Девушку не покидала мысль уйти из спорта, она мечтала о семье и детях. «Каждый год думала, что это последний», — вспоминает Погорелова. Но биатлон кормил спортсменку. С 14 лет Погорелова получала зарплату, на пике карьеры ее ежемесячный доход достигал 100 тыс. руб., поэтому приходилось терпеть.

Однако замуж она все же вышла. А в 20 лет, на пике формы, Анна ушла в декрет. Теперь она уверена, что если бы не это, то еще долго не решалась бы оставить спорт. Она родила мальчика и девочку с разницей в год и четыре месяца. После постоянных переездов, сборов и тренировок приходилось привыкать к размеренной жизни в Москве. По ночам Погореловой снились гонки. Когда Анна поняла, что не может жить одним лишь домом, она попробовала себя в маркетинге — продвигала японскую косметику: эффектную спортсменку охотно приглашали на съемки в рекламных роликах.

Однако все это было не то. Анна поняла, что хочет жить в деревне, заниматься сельским хозяйством. Разводить коров и овец ей не хотелось, а вот кролики показались хорошей идеей: они неприхотливы и быстро размножаются, ниша свободна, думала экс-чемпионка. В 2013 году Погорелова стала изучать тонкости кролиководства. Так она узнала о европейской системе выращивания животных. Ее особенность в том, что нужно минимальное количество обслуживающего ферму персонала. Например, двух человек достаточно для ухода за 2,3 тыс. кроликоматок (в России обычно этим занимаются на порядок больше).

По предварительным расчетам Погореловой, для старта бизнеса должно было хватить 6 млн руб. «Кому ни говорила, что хочу заниматься кроликами, все крутили пальцем у виска», — вспоминает она. По наследству ей досталась квартира, и она решилась ее продать. На эти деньги Анна купила 11 га земли и арендовала помещение неподалеку от подмосковной Коломны. В планах была также закупка зарубежного оборудования, но в конце 2014 года рухнул рубль, и весь бизнес-план пошел насмарку.

Тогда Погорелова обратилась за поддержкой в министерство сельского хозяйства Московской области. Дело оказалось небыстрым. Около года ушло на подготовку необходимых документов, защиту бизнес-плана и ожидание. Тем временем Анна продала вторую квартиру, которая досталась от дяди. На эти деньги она купила часть необходимого оборудования и начала готовить ферму к первому поголовью.

Муж авантюру Анны не поддержал, и семья распалась.

Напасти Погореловой на этом не закончились. В 2015 году, в разгар строительства фермы, Анна попала в серьезную автоаварию: сломаны два позвонка и ключица, раздроблена лопатка, разрыв селезенки. Тем не менее в больнице Погорелова времени не теряла — дописывала дипломную работу для Московского института физической культуры и спорта.

И невозвратную субсидию Анна все же получила — область выделила 2,5 млн руб. на оборудование и около 8 млн руб. на ремонт фермы и закупку кроликов. Построить и оборудовать ферму удалось только к 2016 году (пришлось сменить три бригады монтажников: то качество работы оказывалось низким, то цена неоправданно высокой). Наконец летом закупили первую партию из 600 кроликов (каждый стоит 4,5 тыс. руб.). По расчетам выход должен был составить примерно 55 т мяса в год и прибыль от 1 млн руб. в месяц.

Однако контролировать все процессы на месте Анна не могла: у отца случился инфаркт, врачи сказали, что ему осталось жить три месяца. Погорелова разрывалась между фермой и уходом за отцом, и в итоге из-за проблем с вентиляцией половина поголовья погибла. Пришлось выдержать карантин и докупить самок. Тут выяснилось, что они не горят желанием размножаться — только три крольчихи из 600 принесли потомство. Меж тем у предпринимательницы была предварительная договоренность о поставке первой партии мяса в «Азбуку вкуса». Контракт сорвался.

Второе осеменение тоже прошло безрезультатно. Получить долгожданное потомство удалось только с третьей попытки — самцов привезли из Ростовской области, подмосковные не справились.

В декабре 2016 года Погорелова наконец получила первые 400 кг мяса, которые продала 200 частным покупателям. Большая их часть узнали о ферме Анны от знакомых и из социальных сетей. Самый крупный заказчик купил сразу 18 кг. Первые заказы Погорелова развозила лично.

В январе ферма принесла уже около 1,6 т крольчатины. По словам Погореловой, оптом она продает мясо по 500 руб., в розницу — по 650 руб. Средняя маржа — 150 руб. с 1 кг. ПОоперационная прибыль от второй партии составила 240 тыс. руб.: из них 60% дали розничные продажи, остальное — продажи в торговых сетях.

В феврале Погорелова рассчитывает продать уже 4 т мяса, это сулит порядка 600 тыс. руб. прибыли.

Со сбытом проблем особых нет. Предпринимательница договорилась о сотрудничестве с торговыми сетями SeasonMarket, «Я любимый» и «Перекресток». В крупных торговых сетях бедро кролика стоит 750 руб. за упаковку, фарш — 1,2 тыс. руб. за 1 кг. «Стоимость мяса кролика выше, чем свинины и говядины, поэтому большой популярностью оно не пользуется. По сути, это расширение ассортимента», — говорит Антон Пантелеев, официальный представитель сети «Дикси». По его словам, доля продаж крольчатины в категории охлажденного мяса не больше 1%. Анна Погорелова считает, что основной спрос на крольчатину формируют приверженцы здорового питания и родители маленьких детей. Доля тех и других в Москве растет, так что место для новых производителей на рынке есть.