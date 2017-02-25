День независимости Эстонии, военный парад – смех сквозь слёзы

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Военный парад в Эстонии по случаю дня независимости. Забавное зрелище.

День независимости Эстонии, военный парад – смех сквозь слёзы

И верховный главнокомандующий, больше похожая на безнадежно отставшую от моды домохозяйку, и местные обезличенные «зелёные человечки», очень похожие на инопланетян из старого советского мультика, и американские «Абрамсы», рассекающие по сталинской брусчатке — всё это придаёт стойкое ощущение комедийности происходящему.

На грани сюра.

Особенно, если вспомнить, как те, кто сегодня с восторгом в воздух чепчики бросает, приветствуя американских освободителей, справляющих малую нужду и перманентно устраивающих дебоши в общественных местах, с таким же энтузиазмом поносят «российского оккупанта», самым большим «преступлением» которого были индустриализация, электрификация, ликвидация безграмотности и … принуждение сменить лапти на пусть не модельную, но вполне приличную и добротную обувь…

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 34 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
84, за 0,340