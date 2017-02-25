Дмитрий Перетолчин. «Всемирная история коррупции». О чём молчат СМИ

25.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Комментарии к записи Дмитрий Перетолчин. «Всемирная история коррупции». О чём молчат СМИ отключены
Дмитрий Перетолчин. «Всемирная история коррупции». О чём молчат СМИ «Всемирная история коррупции»
 
Андрей Фефелов и Дмитрий Перетолчин рассказывают о борьбе с коррупцией в США, России и Евросоюзе. Почему коррупция в современном мире носит системный характер и кто является её источником. Кто стоял за убийством Дж. Кеннеди, как и зачем спецслужбы и крупные корпорации порождают коррупцию в различных странах. Какая организация является самой коррумпированной в мире. Каковы исторические и социальные корни этого явления, начиная с Древнего Рима и до наших дней.
 

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