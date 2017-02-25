Дональд Трамп на конференции консерваторов пообещал «жёстко» бороться против глобалистких СМИ

Дональд Трамп посетил ежегодную Конференцию консервативной политической деятельности CPAC. Пропустив её во время выборного года из-за противоречий вокруг своей кандидатуры, в 2017 Трамп был встречен овациями и одобрительными выкриками. Миллиардер заверил членов партии, что выполнит свои главные обещания — отмену системы здравоохранения Obamacare, строительство стены на границе с Мексикой и борьбу с бесчестными СМИ.

Выступая на ежегодной конференции Республиканской партии CPAC, Дональд Трамп назвал себя сторонником свободы слова и пообещал продолжить борьбу с нечестными СМИ, распространяющими фейковые новости.

«Они говорят, что мы не можем критиковать их нечестную работу из-за Первой поправки (к конституции США, которая среди прочего гарантирует свободу слова — RT), но в действительности я люблю Первую поправку, и никто не любит её больше, чем я! Никто не использует ее больше, чем я!» — заявил Трамп.

45-й президент сообщил собравшимся, что публикующие фейковые новости СМИ не представляют американский народ.

«Первая поправка дает право свободно высказывать свое мнение, это дает вам и мне право критиковать ложные новости и критиковать их жестко», - сказал Трамп.

Президент заявил, что СМИ должны отказаться от анонимных источников, имея ввиду недавний скандал с докладом , которые распространили телеканал CNN и сайт BuzzFeed.

Далее президент перешёл к другому своему предвыборному обещанию построить стену на границе с Мексикой и заверил, что строительство начнётся раньше намеченного срока.

«Мы начнем строить стену очень скоро, гораздо раньше запланированных сроков, гораздо, значительно раньше графика», — сказал он. Напомним, что ранее Трамп пообещал снизить стоимость строительства стены как только начнёт переговоры. Несмотря на то, что дата начала строительства так и не была озвучена, стоимость проекта была оценена в $21,6 млрд.

Дональд Трамп затронул и другие бюджетные вопросы, которые помогли ему завоевать доверие избирателей во время предвыборной гонки. Кроме отмены системы здравоохранения ACA (Affordable Care Act), которое было одним из главных предвыборных обещаний миллиардера, Трамп заявил, что его администрация запросит массивное расширение военного бюджета для вооружённых сил США.

«Мы намерены сделать массивный бюджетный запрос для наших вооруженных сил», — заявил Трамп.

Напомним, что в начале февраля новый министр обороны США Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра военного бюджета на 2017 финансовый год с целью повышения боеготовности вооружённых сил для борьбы с ИГ*. Мэттис тогда заявил, что пересмотр бюджета коснётся и 2018 года, а также оборонной программы в период с 2019 по 2023 годы. Стоит отметить, что на данный момент оборонный бюджет США остаётся крупнейшим в мире и составляет более $523 миллиардов.

При этом Трамп подтвердил своё намерение существенно понизить налоги для среднего класса.

«Мы намерены существенно снизить налоги для среднего класса и для компаний. И мы собираемся сделать наш налоговый кодекс более простым и честным для всех», — заявил Трамп. Он также отметил, что уже сократил приток в страну нелегальных мигрантов и подписал указ о выходе США из соглашения по Транстихоокеанскому партнерству

В заключении Трамп напомнил участникам конференции CPAC, что уже выступал на ней с речью в 2011 году, что по его словам, могло стать началом его пути к президентскому креслу. В тот год он предполагал возможное выдвижение своей кандидатуры на республиканских праймериз, которые в 2012 году выиграл Митт Ромни.

«Америке сегодня не достаёт сильного лидера, и иностранные государства очень быстро взяли это на заметку», — сказал Трамп участникам CPAC в 2011 году.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.