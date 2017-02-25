«Донбасс обреченный: огонь перемирия» – документальный фильм о войне в Донбассе

Автор документального фильма News Front «Донбасс обреченный: огонь перемирия» — военный корреспондент Никита Возмитель. 2016-2017 год. Три года позади. Донбасс отстоял свой рубеж, защитил свои границы от киевской оккупации и от карательных обстрелов ВСУ. Каким же выдался для ДНР и ЛНР 2016-й год? Как начался новый 2017-й год?

Документальный фильм, который расскажет Вам о том, как на самом деле соблюдала украинская сторона Минские соглашения в 2016-ом году и как начался 2017. Покажет Вам реальные кадры обстрелов ВСУ, эксклюзивные кадры с линии разграничения, где каждый день идет борьба между жизнью и смертью. Осторожно, в данном видео присутствует ненормативная лексика и кадры, которые могут повредить вашу психику [18+]